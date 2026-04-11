Премьер-министр Чехии поддержал Орбана перед парламентскими выборами

Бабиш подчеркнул, что венгерский премьер "всегда боролся за более сильную Европу".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал венгерского лидера Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Он заявил, что этот венгерский политик является лучшим выбором для защиты интересов страны и обеспечения стабильности в неспокойные времена, передает Reuters.

"Поддерживаю Виктора Орбана в это воскресенье. Он всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах и конкурентоспособности. В неспокойные времена выбор в пользу стабильности и проверенного лидерства имеет значение больше, чем когда-либо", - сказал Бабиш.

В Reuters напомнили, что премьер-министр Чехии превратился из либерального проевропейского политика в близкого союзника Орбана в их фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте.

"С момента его возвращения к власти в прошлом году после пребывания в оппозиции Чехия резко сократила помощь Украине и отказалась участвовать в предоставлении ЕС кредита для Киева на сумму 90 млрд евро ($105,47 млрд). Однако позиция Чехии в отношении России остается более умеренной, чем позиции Венгрии и Словакии", - объяснили в издании.

Как писал УНИАН, Трамп продолжил вмешиваться в выборы в Венгрии, рекламируя Орбана. В частности, он заявил о готовности "инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему лидерству Орбана".

"Моя администрация готова использовать весь экономический потенциал Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу это когда-либо понадобится. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению лидерства Орбана!" - написал Трамп в своей соцсети.

В то же время опрос показал, что оппозиция опережает партию Орбана в различных категориях избирателей. В частности, партия "Тиса" Петера Мадяра опережает политическую силу "Фидес" премьер-министра Венгрии на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Вас также могут заинтересовать новости: