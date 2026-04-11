'Стараемся делать это как можно незаметнее': боец рассказал о трудностях в районе Купянска

Украинские военные продолжают оборонять этот участок.

На Купянском направлении логистика остается одной из самых сложных задач. Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины Виталий Гнилко в эфире "Киев24".

"Тем не менее доставка провизии и боекомплекта на позиции обеспечивается. Стараемся делать это максимально скрытно, незаметно, продумывать каждый шаг для того, чтобы переместить личный состав или доставить эту провизию", - объяснил военный.

По словам Гнилка, украинские защитники стараются делать это с помощью технологий, ведь война дает толчок к развитию и позволяет минимизировать потери личного состава, поэтому бойцы продвигаются дальше в этом направлении.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что украинские военные оттеснили россиян в Харьковской области. Речь идет о небольшом участке между Амбарным и Миловым, на котором оккупантов оттеснили и восстановили контроль.

В то же время противник активно проводит инфильтрационные действия вблизи Купянска-Вузлового, но не непосредственно в самом населенном пункте.

"Это не сам Купянск-Вузловой, это его район, это дальше, там сейчас есть определенная "серая зона", ведутся довольно активные российские инфильтрационные действия. На том направлении они пытаются довольно заметно и активно проникать", - объяснил Трегубов.

