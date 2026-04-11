ПЦУ и Фонд Владиславы Молчановой передали 12 тысяч пасок на передовую

Православная Церковь Украины совместно с Фондом Владиславы Молчановой передала 12 тысяч пасхальных куличей украинским военным на передовую.

Об этом сообщает телеканал"Апостроф TV", а также пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что освящение куличей состоялось в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Чин освящения совершил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После этого куличи через капелланскую службу доставят непосредственно в боевые подразделения, в частности на восточное и южное направления.

Видео дня

В Православной церкви Украины подчеркивают, что такая инициатива является важной частью духовной поддержки военных, что особенно важно в условиях войны.

Как отмечают организаторы, передача пасок является продолжением многолетней традиции поддержки украинских защитников, которая продолжается еще с 2014 года.

В то же время Владислава Молчанова выразила надежду, что в скором времени эта традиция сменится другой – когда защитников и защитниц будут приветствовать дома, в мирной и процветающей Украине.

