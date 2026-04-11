После 11 лет простоя США выводят из строя атомную подводную лодку USS Boise

ВМС США меняют подход к флоту в связи с возможными вызовами.

Военно-морские силы США объявили о планах вывести из эксплуатации ударную подводную лодку USS Boise (SSN 764) класса Los Angeles, пишет Defence Express.

Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл пояснил, что решение было принято после тщательного анализа. Он назвал его трудным, но необходимым. Также сообщил, что ВМС меняют подход к работе и оптимизируют состав военно-морского флота страны. Речь идет о том, что флот должен противостоять будущим вызовам.

Кодл подчеркнул, что это стратегический шаг, который позволит перераспределить высококвалифицированных специалистов на другие проекты – поставку новых подводных лодок классов Virginia и Columbia и повышение боеготовности флота в целом.

Как отметили аналитики, USS Boise годами не выходил в море: эта подводная лодка не выполняла задач после возвращения из своего последнего развертывания в январе 2015 года. Во флоте признали, что ее невозможно эксплуатировать.

"Несмотря на планы провести техническое обслуживание USS Boise в 2019 году на частной верфи, подводная лодка попала в сухой док только в 2021 году. На проведение работ отводили два года, однако работы проводились лишь частично, а официально контракт на ее восстановление был подписан аж в 2024 году. Работы планировали завершить к 2029 году и тогда вернуть подводную лодку в строй", – отметили авторы, назвав решение о списании лодки "запоздалым, но правильным".

Поясняется, что за все время работы были выполнены едва на четверть от запланированных, а "инвестиции" Пентагона в ремонт составили около 800 млн долларов при оценочной стоимости всего проекта в 3 млрд долларов.

Авторы добавили, что подводная лодка треть своей жизни находилась на ремонте/в простое – контракт на строительство субмарины был заключен в 1987 году, закладка киля состоялась годом позже. Спустили на воду эту подводную лодку в 1991 году, а ввод в строй состоялся в 1992 году.

