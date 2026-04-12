Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Харьковской области, – DeepState

В сообщении говорится, что враг убил военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ.

Российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине. Враг казнил украинских военнопленных.

О трагическом инциденте сообщает аналитический проект DeepState. Отмечается, что оккупанты убили четырех военнослужащих одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны – расстреляны 4 украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Утверждается, что противник проник на позицию "через соседей".

Во время действия так называемого пасхального перемирия российские захватчики атаковали украинскую эвакуационную группу. DeepState сообщает, что около 17:30 вблизи Гуляйпольского в Запорожской области были убиты раненые военные.

Кроме того, враг систематически наносит удары по гражданскому населению в Украине. По Краматорску Донецкой области враг выпустил четыре бомбы, одна из них попала в многоэтажку. В результате атаки пострадали десять человек.

Под вражеским ударом оказалась и Одесса. Есть погибшие и раненые. Кроме того, существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

