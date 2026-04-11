Пожирает миллионы: сколько на самом деле стоит легендарный Black Hawk

Стоимость "Черного ястреба" зависит от комплектации, а его эксплуатация обходится в тысячи долларов в час.

Американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk остается одной из ключевых машин армии США, однако его стоимость может существенно отличаться в зависимости от комплектации, пишет Wionews.

Базовая версия UH-60M стоит примерно 21 миллион долларов без дополнительного оборудования. В то же время экспортные версии с полным пакетом вооружения, обучения и логистики могут достигать почти 80 миллионов долларов за единицу.

Такой рост цены объясняется включением современных систем вооружения, запасных двигателей и технической поддержки.

Дорогое содержание

Помимо закупки, значительные расходы приходятся и на эксплуатацию. По данным военных, один час полета "Черного ястреба" обходится более чем в 3100 долларов – с учетом топлива, технического обслуживания и логистики.

Вертолет оснащен двумя двигателями General Electric, которые обеспечивают высокую грузоподъемность и позволяют перевозить до 11 полностью экипированных военных со скоростью более 150 узлов.

Системы защиты и цифровые технологии

Значительная часть стоимости приходится на современные системы безопасности: предупреждение о ракетных угрозах, радиолокационные датчики и лазерные сенсоры.

Кроме того, новейшие версии получили так называемую "стеклянную кабину" – цифровую систему управления с картами в реальном времени, автопилотом и защищенной связью.

Программа производства Black Hawk остается масштабной: недавно армия США заключила контракт с компанией Sikorsky на сумму до 4,4 миллиарда долларов. Это означает, что легендарный вертолет останется на службе как минимум до 2030-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: