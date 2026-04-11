Военные корабли США впервые с начала войны пересекли Ормузский пролив, - Axios

Несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Об этом сообщил американский чиновник для Axios.

Такой шаг не был согласован с Ираном, и это первый случай пересечения пролива американскими военными кораблями с начала войны.

Источники издания рассказали, что операция имела целью повысить уверенность коммерческих судов в безопасности пересечения пролива, а также она состоялась на фоне начала мирных переговоров между двумя сторонами в Пакистане.

"Это была операция, направленная на обеспечение свободы судоходства в международных водах", - добавил представитель США.

Он отметил, что корабли ВМС пересекли пролив с востока на запад в сторону Персидского залива, а затем вернулись через пролив в Аравийское море.

Государственные СМИ сообщили, что иранское правительство назвало этот переход нарушением перемирия и угрожало атаковать корабли.

В то же время представитель США говорит, что Америка не получала такого предупреждения.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что угроза того, что корабль может "натолкнуться" на морские мины, - это единственное, чем Иран мог запугать американцев, чтобы они не пересекали пролив.

"Сейчас мы начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, в частности Китаю, Японии, Южной Корее, Франции, Германии и многим другим", - добавил он.

Ранее издание The New York Times писало, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, ведь сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины, и не способен найти их и обезвредить.

"И даже если местоположение было зафиксировано, некоторые мины были установлены таким образом, что могли дрейфовать или перемещаться", - отметили журналисты.

В то же время CNN сообщало, что Китай готовится передать Ирану системы ПВО на фоне хрупкого перемирия. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые представляют серьезную угрозу для низколетящей авиации.

