Сорняки не любит ни один огородник - все те, кто выращивает разные культуры на своей земле, знают, что нежелательная растительность губит культуры и мешает садоводству. Украинка на личном опыте показала, как избавиться от пырея народными средствами без использования химических средств.

Как вывести пырей с огорода - что нужно сделать

Татьяна, автор канала "Щаслива садиба" на YouTube, рассказала, чего боится пырей, и как она сама справляется с сорняком на своем участке. Девушка объяснила, что пырей - достаточно проблемный сорняк, который вытесняет все "хорошие" культуры, и если вы не хотите пользоваться гербицидами для борьбы с ним, придется запастись временем и терпением. Она показала, как выглядел ее участок, когда был полностью оккупирован пыреем - по словам автора видео, сорняк занимал около 80% участка.

Первый метод, который озвучила Татьяна, самый трудный - ручная перекопка. Она и сама применяла его на земле, и результат действительно впечатляющий, но очень затратный и по времени, и по усилиям. Второй метод, который тоже автор видео использует - это накрыть пырей плотным материалом, чтобы ограничить доступ солнца. Это хороший вариант на будущее - Татьяна подметила, что тот участок огорода, который она пытается избавить от пырея таким образом, она не будет трогать 2 года, то есть, сорняк будет лежать под материалом все это время, и ничего на нем высаживать она не будет.

Если вам подходит такой вариант и вы можете выделить часть земли под такой эксперимент, то не используйте в качестве укрывного материала ненужные баннеры светлых оттенков и пленку плотностью ниже 150 микрон, лучше взять плотный ненужный брезент черного, зеленого или синего цвета, агроволокно или даже плотный картон. Однако учитывайте, что весной такой способ не подходит, потому что нужно избавиться от пырея быстро и навсегда, чтобы можно было высадить необходимые растения вовремя.

Татьяна утверждает, что помогает от пырея и мульчирование, но только если сорняка не очень много. Вам нужно просто замульчировать его скошенной травой, опилками или соломой и следить, чтобы сквозь материал на сорняк не попадал солнечный свет.

По ее мнению, советы о том, что на грядках рядом с пыреем нужно высаживать растения с широкими листьями, чтобы они "накрывали" сорняк, заслоняя его от солнца, не работают. Она показала на видео участок, где были высажены тыквы, и во-первых, сорняка в почве все равно очень много, а во-вторых, автор канала говорит, что ей постоянно приходилось пропалывать культуру.

Наиболее удачным методом борьбы с пыреем Татьяна назвала такой - накрывать участки с сорняком старым линолеумом и пленкой 200 микрон. Также она использовала ненужный плотный ковер, но через него все равно попадает свет, и поэтому пырей уничтожается не до конца, а вот линолеум и пленка показали себя очень хорошо. Автор канала продемонстрировала на видео, что под материалами вообще не осталось сорняков за два года, но уточнила - если вы положите пленку всего на год, уже участок будет выглядеть заметно лучше.

