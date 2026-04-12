Командир объяснил роль артиллерии в эпоху дронов и раскрыл соотношение выпущенных снарядов

По словам военного, в связи с расширением килл-зоны артиллерии становится сложнее как с маскировкой, так и с выполнением задач.

Соотношение использованных снарядов артиллерией Сил обороны Украины и противника сократилось до 1:3–1:4. Такое заявление сделал командир артиллерийской бригады "Грегіт" 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартія" Виталий Корниенко.

В эфире "Украинского радио" он отметил, что артиллерия по своим функциональным обязанностям немного отличается от эффективности и поражения дронов. Но в тандеме они дают хорошие результаты.

Говоря об вооружении Сил обороны, Корниенко подчеркнул, что зенитная пушка КС-19 является очень хорошим средством.

Видео дня

"Кто бы ни говорил о его возрасте, но оно очень хорошо себя показало на войне. А в нашей бригаде – это будет как минимум 155-й калибр, будет много интересного вооружения: как украинского, в частности самоходная артиллерийская установка "Богдана", так и западного вооружения от наших партнеров", – продолжил он.

Отдельно военный рассказал, как расширение килл-зоны влияет на использование артиллерии:

"Если, например, год назад она достигала 5 километров, то сейчас она уже минимум 7-8 километров. Поэтому артиллерии становится сложнее и с маскировкой, и с выполнением задач, но справляемся. Дальше стреляем и глубже зарываемся. Все".

Украина сейчас критически зависит от иностранных технологий в производстве дронов и вооружения. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что за время полномасштабной войны страна не построила ни одного танка, а производство ракет сопровождается серьезными ограничениями.

Ранее стало известно, что в украинские дроны интегрируют американские управляемые ракеты Zeus. Партнером стартапа из США выступает один из крупных украинских производителей беспилотников, название которого пока не раскрывают.

