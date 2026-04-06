Чтобы лук вырос крупным, и чтобы его не съели насекомые, важно правильно подобрать добавки в землю.

Именно во время посадки лука закладывается его будущий урожай. Правильно выбранные удобрения, внесенные в лунки, помогают растению быстрее укорениться, защититься от болезней и вредителей, а также сформировать крупные и плотные луковицы.

Разберемся, какую подкормку больше всего любит лук, а к каким добавкам лучше подходить с осторожностью.

Что насыпать в лунки при посадке лука – лучшие удобрения

Для посадки лука в открытый грунт применяют как органические, так и минеральные удобрения. Задача и тех, и других – обеспечить достаточное питание в начале роста, создавая тем самым хорошие условия для дальнейшего развития. Начнем с органических, то есть натуральных подкормок.

Зола при посадке лука является одним из самых распространенных средств. Она содержит калий, кальций, магний и фосфор, помогает снижать кислотность почвы и защищает растения от грибковых болезней. Обычно в одну лунку кладут около 5 г золы – этого хватает, чтобы поддержать рост и укрепить защитные силы лука.

К тому же зола является одним из самых древних удобрений и использовалась в земледелии на протяжении тысячелетий. Так что если вы не уверены, можно ли сыпать золу в лунку при посадке лука – многолетний опыт земледелия не даст солгать.

Далее, не менее хорошее удобрение для лука при посадке – обычный перегной или компост. Они улучшают структуру почвы, делают ее более рыхлой и питательной, а питательные вещества отдают постепенно, что особенно ценно на первых этапах роста.

Полезны и комплексные минеральные добавки – так, например, нитроаммофоска при посадке лука дает растению сразу три важных элемента – азот, фосфор и калий. Это помогает корням развиваться быстрее и увеличивает урожайность. Но тут важно не переборщить с дозировкой и хорошо перемешать удобрение с землей, чтобы корни не обожглись.

Как сажать лук весной в открытый грунт – менее популярные средства

Есть и спорный способ – посадка лука с солью. Ее кладут небольшими порциями (примерно 1–2 столовые ложки на квадратный метр), чтобы отпугнуть луковую мушку. Соль действительно может помочь справиться с вредителем, но если ее будет слишком много, это замедлит рост растений и ухудшит состояние почвы, так что использовать ее нужно предельно аккуратно.

Иногда садоводы добавляют измельченную яичную скорлупу. Это отличный источник кальция, который к тому же улучшает структуру грунта. Если смешать скорлупу с золой, это повысит питательную ценность почвы и, как следствие, поможет вырастить более крепкие луковицы.

Также важно помнить о совместимости удобрений. Например, золу не стоит смешивать с азотными добавками, потому что в этом случае азот теряется и подкормка становится менее эффективной.

В итоге для посадки лука лучше всего выбрать сочетание органики и минеральных веществ в умеренных пропорциях. Например, в лунку можно положить золу, перегной и немного магазинного удобрения. К тому же вы теперь знаете, зачем сыпать соль в лунку при посадке лука – чтобы избавиться от мух-цветочниц, личинки которых могут поедать урожай.

