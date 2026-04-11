Telegram обновил защиту от блокировок: Дуров дал важный совет пользователям

Мессенджер Telegram получил обновленный протокол защиты от цензуры. Это позволит пользоваться приложением даже в случае блокировки. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Пользователям в России рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет", - написал он.

Дуров посоветовал установить сразу несколько VPN-сервисов/прокси-серверов, а также помочь своим друзьям и родственникам сделать то же самое. Он подчеркнул, что стоит избегать использования российских приложений при подключении к VPN, которые могут сообщить властям о наличии VPN на устройстве.

Видео дня

"Я рад видеть, что большинство людей уже это делают. Благодаря этому "цифровому сопротивлению" использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении последней недели, несмотря на полный запрет", - добавил Дуров.

Основатель Telegram заявил, что разработчики мессенджера продолжат совершенствовать децентрализованную технологию защиты от цензуры.

Блокировка Telegram в России - что известно

Напомним, что с 1 апреля в России полностью ограничили доступ к Telegram. Тем не менее, как сообщала Служба внешней разведки Украины (СВР), фактическая блокировка мессенджера началась раньше.

Еще в середине марта технические проблемы с Telegram фиксировались даже в российских городах-миллионниках. Как отметили в СВР, на этом фоне российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер Max.

Кроме того, жители оккупированных территорий Украины рассказывали, что российские власти, вероятно, начали замедлять работу Telegram в этих регионах. В Луганской области уже ощущаются серьезные перебои в работе мессенджера. По словам жителя Щастинского района, даже с VPN дозвониться на подконтрольную Украине территорию почти невозможно.

