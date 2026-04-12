Каких добавок следует избегать при повышенном кровяном давлении: врачи назвали топ-5

Не все добавки настолько полезны, как их описывают.

Высокое кровяное давление или гипертония возникает, когда кровь непрерывно давит на стенки артерий. Таким образом, сердце вынуждено работать интенсивнее, чем обычно, чтобы прокачивать кровь по организму. Со временем такая нагрузка может повредить сосуды и повысить риск серьезных осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт, пишет Eating Well.

Несмотря на то, что лечение высокого кровяного давления в основном включает изменение образа жизни и прием лекарств, многие люди используют пищевые добавки для дополнительной поддержки.

"Хотя многие из этих таблеток и порошков содержат ингредиенты природного происхождения, не все они настолько полезны для сердца и безвредны, как может показаться", - предупредили в материале.

Поэтому кардиолог рассказал, каких пищевых добавок следует избегать, если у вас высокое кровяное давление.

Горький апельсин

Экстракт горького апельсина часто используется в пищевых добавках, которые продаются для похудения и повышения спортивных результатов. Однако для людей с высоким артериальным давлением такой экстракт может представлять серьезный риск.

"Это растение содержит синефрин, который может повысить артериальное давление и спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма", - отметил доктор медицины Коламбус Батисте, сертифицированный интервенционный кардиолог и соучредитель организации Healthy Heart Nation.

Экстракт корня солодки

Корень солодки используется как растительное средство для облегчения проблем с пищеварением, борьбы с вирусами и облегчения боли в горле.

"Однако если у вас повышенное артериальное давление, лучше избегать добавок с солодкой или продуктов, содержащих солодку в качестве второстепенного ингредиента", - объяснила Мишель Раутенштейн, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по диабету (CDCES), диетолог-кардиолог и владелица компании Entirely Nourished.

Это связано с тем, что солодка содержит глициризиновую кислоту - соединение, которое может вызывать задержку натрия в организме, что потенциально повышает артериальное давление.

В частности, одно из исследований показало, что даже небольшие дозы корня солодки, содержащие всего 100 мг этой кислоты, могут существенно повысить кровяное давление при постоянном употреблении.

Также было доказано, что корень солодки снижает уровень калия, что может привести к мышечной слабости и нарушению сердечного ритма.

"Хотя некоторые добавки из корня солодки заявляют, что не содержат глициризиновой кислоты, имейте в виду, что добавки не регулируются так же, как пищевые продукты. Это означает, что вы не всегда получаете то, что указано на этикетке. Например, вышеупомянутое исследование показало, что содержание глицирризиновой кислоты в тестируемой добавке было на самом деле на 50% выше, чем количество, указанное на этикетке добавки", - отметили в Eating Well.

Добавки, содержащие кофеин

Кофеин содержится не только в утреннем кофе или чае. Он является распространенным ингредиентом многих добавок, которые повышают энергию, улучшают бдительность и физическую работоспособность. Однако, как отметила Раутенштейн, такой стимулятор может вызвать временное повышение артериального давления, из-за чего он представляет риск для людей, страдающих гипертонией.

Йохимбин

Это соединение содержится в коре дерева йохимбе и часто входит в состав диетических добавок и чаев, которые рекламируются как средства для похудения, повышения спортивной работоспособности, улучшения сексуального здоровья и лечения гипертонии.

"Не так быстро. Йохимбин - это стимулятор, который может опасно повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений", - предупредил Батисте.

Раутенштейн согласилась с этим и объяснила, что йохимбин повышает артериальное давление из-за увеличения уровня гормона.

Эфедра

Это растительная пищевая добавка, которую на протяжении веков использовали как природное средство от простуды, головной боли, кашля и лихорадки, особенно в Китае и Индии.

Сейчас эту добавку рекламируют для похудения, повышения физической работоспособности и энергии.

"Это растение содержит алкалоиды эфедрина - сильные стимулирующие соединения, связанные с высоким артериальным давлением, инфарктами, инсультами и даже внезапной смертью. Оно также может взаимодействовать с лекарствами от артериального давления и сердечными препаратами, снижая их эффективность", - отметил Батисте.

