Православный праздник сегодня - один из самых светлых, торжественных и значимых дней всего церковного года.

12 апреля по новому церковному календарю православные христиане, как по новому, так и по старому стилю, отмечают главный и самый светлый праздник года - Воскресение Господне, Пасху. В этот же день верующие вспоминают и преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

Дата наполнена особым духовным смыслом, древними традициями и народными поверьями, которые передаются из поколения в поколение. Рассказываем, какие обычаи соблюдают в этот день, какие приметы с ним связаны, что считается под запретом, а также какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 12 апреля 2026 года - Воскресение Христово, Пасха 2026.

Это один из самых древних и почитаемых праздников в христианской традиции. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа: согласно Священному Писанию, Он принял мученическую смерть, искупив грехи человечества, после чего сошел в ад, освободил души праведников и на третий день воскрес.

Пасха несет в себе глубокий духовный смысл - она символизирует торжество жизни над смертью, света над тьмой и святости над грехом.

***

12 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. По старому стилю святого будут вспоминать 25 апреля.

Святой Василий жил в VIII веке в городе Пария во времена правления византийского императора Льва Исавра. За благочестивую жизнь и преданность вере его избрали епископом.

В те времена в Византии активно распространялось иконоборчество - император выступал против почитания святых образов и приказывал уничтожать их. По всей стране начались гонения - иконы сжигали, храмы лишали росписей и мозаик, а верующих, которые отказывались подчиняться, преследовали и даже казнили.

Преподобный Василий вместе со своим сподвижником Прокопием стойко противостояли этим притеснениям. Василий открыто выступил против иконоборческой ереси и отказался подписывать постановление Собора 754 года, известное как "Неправедный свиток", которым узаконивалось уничтожение икон. По приказу императора святого схватили, подвергли жестоким пыткам и заключили в тюрьму.

На свободу Василий вышел после смерти императора, оставшиеся годы жизни святой посвятил служению Богу.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 12 апреля чтят память святителя Софрония, епископа Иркутского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, а также какие запреты и традиции связаны с этой датой.

Что нужно делать на Пасху и что сегодня нельзя делать

С наступлением Пасхи верующие живут в особом праздничном ритме: в ночь на Воскресение Христово многие идут в храм на торжественное богослужение. Оно начинается вечером в субботу и продолжается ночью. В одних регионах пасхи освящают уже в субботу, в других - ранним утром в воскресенье. В течение последующих сорока дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!", угощать близких пасхальными блюдами.

Утро праздника начинают с молитвы и первой трапезы - освященных яиц и пасхи. Эти угощения имеют символическое значение: яйца олицетворяют жизнь, а пасха - тело Христа. После строгого поста разрешается более разнообразная пища, однако важно соблюдать меру и не переедать. Освященные яйца становятся главным символом Пасхи: их принято дарить родным и близким как знак жизни, обновления и радости. Особое внимание уделяется добрым делам: на Пасху принято помогать нуждающимся, делиться угощениями и проявлять милосердие. Считается, что все хорошее, совершенное в этот праздник, обязательно вернется сторицей.

В народе с Пасхой связано немало примет, в которые верили наши предки и которые сохранились до наших дней. Что нужно сделать:

умыться водой с освященным яйцом - для красоты и здоровья;

первым войти в дом после церкви с корзинкой - кто первый, тот "ведет" достаток;

положить монету под скатерть праздничного стола - к деньгам в доме;

сохранить свечу с пасхальной службы - это защита дома от бед;

если пасха получилась высокой и пышной - семья будет иметь достаток и удачу во всем в течение всего года.

Есть и особая примета: желание, загаданное под звон колоколов во время всенощного богослужения, имеет все шансы исполниться.

В церковный праздник 12 апреля, как и в любой другой день, не приветствуются ссоры, грубость, злость, зависть, жадность и лень. Важно сохранять спокойствие, не отказывать в помощи и проявлять милосердие к тем, кто в этом нуждается.

В этот светлый день стараются отказаться от тяжелого физического труда, уборки, стирки и других бытовых дел, чтобы посвятить время молитве и общению с близкими. Также не принято посещать кладбища - праздник символизирует торжество жизни, поэтому его проводят в кругу семьи, с радостью и благодарностью.

В народе есть несколько своих предостережений:

не рекомендуется надевать грязную или неопрятную одежду - по поверьям, это может привлечь болезни и череду бытовых проблем;

нельзя давать в долг деньги или продукты - к финансовым трудностям;

не стоит делиться своими планами и мечтами - могут не исполниться.

Кроме того, в Пасху важно избегать конфликтов, обид и выяснения отношений. Считается, что негатив, проявленный в этот день, может надолго закрепиться в жизни.

Народные приметы о погоде

В народной традиции дата также известна как Василий Парильщик - после полудня принято идти в баню, чтобы очиститься от болезней и негатива.

Приметы дня говорят о том, какими будут лето и урожай:

ясное и морозное утро - лето будет сухим и небогатым на урожай;

дождь в этот день - к такой же дождливой погоде в начале мая;

солнце сильно припекает - год обещает быть плодородным;

летает паутина - к жаркому лету;

береза дает много сока - лето будет дождливым;

гроза на Пасху - к теплой и мягкой осени без долгих дождей.

Говорят, что на Василия Парильщика солнце начинает по-настоящему прогревать землю. Также с Пасхой связана еще одна необычная примета: считается, что если в этот день позвонить в церковный колокол, то болезни будут обходить стороной весь год.

Вас также могут заинтересовать новости: