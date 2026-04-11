Как избавиться от пыли: 8 лайфхаков, которые мгновенно сделают ваш дом чище

Если несмотря на постоянную уборку, вам кажется, что ваш дом не соответсвует стандартам чистоты, возможно, вам нужно пересмотреть свой подход. Вместо того, чтобы бороться с лежащей на всех поверхностях пылью, предотвратите ее накопление с помощью нескольких простых способов, советует портал SouthernLiving.

Удаляйте пыль салфетками из микрофибры

Обычная тряпка просто размазывает пыль. Используйте салфетку из микрофибры, которая притягивает и собирает пыль. Для большей эффективности смочите её перед уборкой, чтобы она лучше улавливала частицы пыли. И обязательно протирайте пыль часто, как минимум раз в неделю. Это лучший способ избавиться от скопившейся пыли.

Регулярно пылесосьте

Пыль из других источников, скорее всего, оседает на полу. Используйте пылесос с HEPA-фильтром, поскольку он удаляет 99,97% пыли, плесени, бактерий и пыльцы, находящихся в воздухе. Влажная уборка и паровая чистка обеспечивают более глубокую очистку, помогая еще больше уменьшить количество пыли.

Стирайте постельное белье

Покрывала, декоративные подушки и пледы могут накапливать пыль, и частая стирка может уменьшить ее количество, что поможет вам лучше высыпаться.

Избавьтесь от беспорядка

Безделушки, стопки журналов и горы неубранного белья могут притягивать пыль. Если вы протираете пыль каждую неделю, убедитесь, что вы также протираете все ваши любимые предметы коллекционирования и декора и под ними. Сократите количество статуэток или храните их под стеклянной витриной. Выбросьте то, что вам не нужно, и уберите предметы, которые не нуждаются в демонстрации.

Не упускайте из виду забытые места

Внимательно осмотрите шторы, занавески, жалюзи, обивку и ковры в вашем доме. Толстый слой пыли мог скопиться за дверью, вдоль спинки дивана или на редко используемой мебели. Протирайте оконные жалюзи еженедельно, микрофибровой щеткой, и проводите генеральную уборку хотя бы раз в сезон. Пылесосьте мягкую мебель еженедельно, используя специальную насадку для мягкой мебели. Она грязнее, чем вы думаете, из-за крошек, шерсти домашних животных и осевшей пыли.

Убирайте за растениями

Если ваши растения выглядят тусклыми, а не зелеными и блестящими, их, вероятно, нужно протереть от пыли. Используйте влажную мягкую ткань, чтобы протереть каждый лист растения. Это полезно как для вашего дома, так и для вашего растения, поскольку улучшает качество воздуха и способность растения поглощать солнечный свет.

Поддерживайте в рабочем состоянии вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Если менять воздушные фильтры недостаточно часто, засоры могут помешать им должным образом фильтровать воздух. В домах без домашних животных старайтесь заменять их каждые три-шесть месяцев. Если у вас есть домашние животные или у кого-то из членов семьи есть аллергия, более частая замена фильтров, примерно каждые два месяца, может помочь.

Разместите коврики и подстилки у входов

Один из простых способов избавиться от пыли – добавить придверные коврики у входов в дом. Это может уменьшить количество грязи и пыли, попадающей в дом, а также напоминает снимать обувь у входной двери. Чем меньше источников пыли попадает в дом, тем лучше.

Другие советы по удалению пыли:

Убирайте пыль сверху вниз, чтобы она не поднималась и не оседала на только что вымытых поверхностях.

Используйте очиститель воздуха, чтобы избавиться от частиц пыли, плавающих в помещении.

Если у вас есть домашние животные, регулярный уход за ними может уменьшить количество шерсти, оседающей на вашей мебели.

Держите окна закрытыми, когда уровень пыльцы высок.

Не носите обувь в доме, так как она может заносить грязь и пыль внутрь.

