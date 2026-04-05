Садовод-эксперт рассказала, как избавиться от садовых муравьев раз и навсегда и не навредить растениям и почве.

С приходом весны муравьи становятся настоящей головной болью для садоводов. Химические средства справляются не всегда, портят почву и вредят растениям - и многие все чаще ищут народные альтернативы. Рассказываем, как избавиться от муравьев на участке без токсичных препаратов, а с помощью того, что уже есть у вас дома.

Как избавиться от муравьев на дачном участке народными средствами

Специалисты по садоводству Thompson & Morgan предупреждают: химические средства от муравьев работают лишь тогда, когда удается уничтожить все гнездо целиком. Оно же может уходить глубоко под землю и серьезно нарушить структуру почвы в саду. Кроме того, не все садоводы приветствуют "химию", поэтому и задаются вопросом - какое эффективное средство от садовых муравьев поможет решить проблему безопасно и без вреда для участка.

Видео дня

Эксперт по дому и саду Молли Миллер, известная в Instagram как @therenegadehome, нашла простую нетоксичную альтернативу и говорит, что это лучшее средство от муравьев в саду, пишет британский таблоид The Express.

Молли советует взять кусок мыла Irish Spring, натереть его на старой терке для сыра и рассыпать стружку по клумбам. Запах отпугивает муравьев и других вредителей, не причиняя вреда растениям и почве. Кусок мыла можно также провести по дверным косякам - это защитит вход в дом от насекомых.

Весь секрет - в составе этого мыла: Irish Spring содержит цитрусовые ароматы и пикаридин, которые сбивают насекомых с толку. Свежая хвоя, мята, эвкалипт и морской бриз в аромате делают мыло приятным для людей, но невыносимым для муравьев.

Еще одно народное средство от муравьев наверняка есть у вас на кухне. Молли также советует обратить внимание на корицу:

насыпьте немного молотой корицы вокруг террасы или патио - насекомые обойдут это место стороной;

можно растворить корицу в воде и опрыскать те уголки сада и участка, где вы проводите больше всего времени.

Работает это сразу по двум причинам - муравьи не переносят запах корицы, а при вдыхании она вызывает у них удушье.

Схожим образом действует и куркума: считается, что эта специя не менее эффективно отпугивает насекомых в любое время года.

