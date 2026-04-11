Гороскоп на неделю: Овнам - забота о себе, Козерогам - прошлое

Близнецам советуют сохранять трезвый взгляд.

Составлен гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2026 года для всех знаков Зодиака. Главная тема недели – одно из самых значимых новолуний года, которое проходит в знаке Овна. Оно открывает новый цикл для всех знаков и задаёт тон будущим изменениям.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Неделя становится для вас ключевой, поскольку новолуние происходит именно в вашем знаке. Несмотря на общее напряжение из-за скопления планет, ощущение нового начала будет достаточно сильным. Первые дни, когда Луна находится в Рыбах, настраивают на более спокойный ритм и напоминают о необходимости заботы о себе. Сейчас важно не действовать импульсивно, а продумывать шаги заранее. Когда Луна перейдёт в ваш знак, появится ясность и готовность двигаться вперёд. К концу недели Луна в Тельце поможет сосредоточиться на желаниях и целях, но также напомнит о важности простых удовольствий.

Телец

Начало недели проходит под мягким влиянием Луны в Рыбах, создавая ощущение поддержки и вовлечённости со стороны окружающих. Это хорошее время, чтобы опереться на советы тех, кому вы доверяете. Новолуние в Овне активирует внутренние процессы, связанные с подсознанием и воображением. Могут появиться идеи, которые сначала покажутся странными, но позже окажутся важными. Важно не пытаться сразу реализовать всё, что приходит в голову. Эта неделя больше про внутреннюю настройку, чем про быстрые действия. К концу недели не стоит торопиться. Пересмотр планов или рабочих процессов даст больше, чем активные действия. Важно прислушиваться к себе и не перегружать себя лишними задачами.

Близнецы

Начало недели открывает перспективы, связанные с целями и развитием. Энергия Рыб помогает увидеть новые возможности, но требует дисциплины, чтобы их реализовать. Новолуние в Овне формирует ориентиры на ближайшие месяцы. Это хороший момент, чтобы задать направление, но не обязательно сразу действовать. Важно сохранять трезвый взгляд: влияние Нептуна может создавать иллюзии или завышенные ожидания, из-за чего легко переоценить свои силы. К выходным Луна в Тельце подталкивает к отдыху. Это время лучше посвятить восстановлению и переключению внимания, чтобы не перегореть.

Рак

Первые дни недели дают вам импульс к обучению и расширению взглядов. Появляется желание выйти за рамки привычного и попробовать что-то новое. Новолуние в Овне усиливает тему ответственности и роли, которую вы занимаете. Это момент, когда важно перестать сомневаться в себе и начать действовать увереннее. Если возникают напряжённые ситуации, они покажут, где вам не хватает чёткости или уверенности. Это шанс скорректировать поведение. К выходным Луна в Тельце помогает лучше понять, как выстраивать отношения с окружающими и где можно стать более устойчивой версией себя.

Лев

Энергия недели делает вас активнее и увереннее, но без чёткого плана это может привести к лишним ошибкам и спешке. В начале недели могут возникнуть ситуации, которые заставят пересмотреть подход к решению проблем и научиться действовать более осознанно. Новолуние в Овне возвращает вам ощущение контроля и лидерства, особенно если ранее была потеря уверенности. К выходным события недели складываются в более понятную картину. Луна в Тельце помогает увидеть результаты своих действий и сделать выводы.

Дева

Начало недели способствует поиску баланса и компромиссов. Это время пересмотреть ожидания от взаимодействия с другими и понять, где вы перегружаете себя. Новолуние в Овне поднимает темы прошлого и внутреннего состояния. Возможны эмоциональные моменты, но они помогают отпустить старые установки. Это период, когда важно не избегать сложных мыслей, а прожить их и сделать выводы. К выходным появляется ощущение обновления. Луна в Тельце даёт более устойчивое и спокойное настроение, возвращая чувство контроля.

Весы

Неделя продолжает тему самостоятельности и личных границ. Луна в Рыбах помогает понять, как сохранять внутренний баланс и не терять себя в чужих ожиданиях. Новолуние в Овне проверяет вашу способность отстаивать свои интересы. Это может проявляться через диалоги или ситуации выбора. Общение выходит на новый уровень и требует большей честности – как с собой, так и с другими. К выходным важно сделать выводы из прошлых ситуаций. Луна в Тельце помогает укрепить внутреннюю устойчивость и снизить напряжение.

Скорпион

Начало недели помогает отпустить прошлое и завершить старые этапы, которые уже не дают развития. Новолуние в Овне открывает пространство для новых возможностей, но процесс может быть постепенным и требующим терпения. Возможно появление новых задач или ответственности, которые сначала покажутся сложными, но в итоге принесут результат. К выходным Луна в Тельце приносит гармонию в общении. Отношения становятся более понятными и устойчивыми, появляется ощущение спокойствия.

Стрелец

Неделя начинается с внутренней подготовки к новым задачам. Несмотря на сложности, энергия Овна поддерживает вас в поиске решений и активных действиях. В начале недели важно не игнорировать сигналы усталости – они подсказывают, где нужно замедлиться. Новолуние возвращает вдохновение и желание создавать что-то новое. Это хороший момент для запуска идей, даже если они пока не до конца оформлены. К выходным Луна в Тельце делает вас более сдержанными и внимательными к деталям, помогая закрепить результат.

Козерог

Начало недели даёт возможность выстроить стратегию и продумать дальнейшие шаги. Это период планирования и внутренней подготовки. Новолуние в Овне может ощущаться напряжённо, но одновременно даёт поддержку со стороны близких или внутренней опоры. Могут всплывать вопросы прошлого, которые требуют переосмысления и завершения. К выходным Луна в Тельце добавляет лёгкости и более мягкого настроения, позволяя немного расслабиться и переключиться.

Водолей

Неделя заставляет пересмотреть свои ценности и взгляды. Луна в Рыбах возвращает к важным выводам прошлого, которые вы могли игнорировать. Это время, когда важно честно ответить себе на вопросы о том, что для вас действительно важно. Новолуние в Овне активирует желание двигаться вперёд и расширять горизонты. Появляется энергия для новых начинаний. К выходным Луна в Тельце помогает восстановить баланс и обратить внимание на отдых, который сейчас особенно необходим.

Рыбы

Неделя начинается с повышения уверенности и внутреннего ресурса. Вы чувствуете, что готовы справляться с задачами, которые раньше казались сложными. Новолуние в Овне направляет внимание на развитие и укрепление своих позиций. Это время, когда важно сосредоточиться на конкретных целях. Могут появиться ситуации, которые покажут, где нужно стать более организованными и последовательными. К выходным Луна в Тельце улучшает коммуникацию и делает взаимодействие с близкими более гармоничным, возвращая чувство стабильности.

