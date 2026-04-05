Домашний рулет с маком из дрожжевого теста - пошаговый рецепт праздничной выпечки.

Мягкое, чуть сладковатое тесто, огромное количество мака и румяная корочка - такой рулет не залеживается на столе ни минуты. Многие хозяйки пекут его на Пасху и Рождество, к приезду гостей и просто так - в воскресное утро, когда хочется порадовать близких чем-то домашним. Рассказываем, как приготовить рулет с маком - очень простой рецепт из бабушкиного блокнота.

Рулет с маком - бабушкин рецепт

Домашний маковый рулет из дрожжевого теста получается мягким, ароматным и с щедрой начинкой, как в детстве.

Что понадобится для опары:

15 г свежих дрожжей;

2-3 ст. л. муки;

1 ч. л. сахара;

100 г теплого молока.

Для теста:

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. ванильного сахара;

400 г муки;

40-50 г сливочного масла;

100 г теплого молока (или 50 г молока + 50 г воды).

Для начинки:

150 г мака;

70-80 г сахара.

Сначала нужно приготовить опару. В теплом молоке развести дрожжи, добавить сахар и муку, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 30 минут. Опара готова, когда на поверхности появится пышная пена.

Пока опара подходит, в отдельной миске взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влить теплое молоко, растопленное масло, перемешать. Добавить готовую опару и постепенно ввести просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким, слегка липким, но не рвущимся.

Накрыть тесто полотенцем или пленкой и поставить в теплое место на 1-1,5 часа. За это время оно должно увеличиться вдвое. После этого обмять и дать подойти еще раз - 30-40 минут.

Для начинки мак залить кипятком на 20-30 минут, затем отцедить и растереть в ступке или кофемолке - должно появиться маковое "молочко". Смешать мак с сахаром. Можно по желанию добавить запаренный изюм.

Тесто раскатать в прямоугольник, равномерно выложить начинку, не доходя до одного края примерно 3 см. Аккуратно свернуть рулет, прижать край, положить швом вниз и дать ему постоять 20 минут.

Перед выпечкой смазать желтком и наколоть поверхность вилкой, чтобы верхушка рулета не треснула при выпекании. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Если верх начинает румяниться слишком быстро, его нужно прикрыть фольгой.

Рулет с маком из дрожжевого теста готов.

