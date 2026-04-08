Европе нужны две вещи для создания надежной обороны, – литовский полковник

Полковник отметил, что некоторые страны лучше готовятся к возможному конфликту

Для создания надежной системы обороны страны-члены Европейского Союза должны ввести воинский призыв и увеличить мощности по производству оружия.

Такое заявление сделал в интервью Укринформу командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Идзелис. Он подчеркнул, что Европе нужны гораздо большие резервы личного состава. Кроме того, нужно производить гораздо больше вооружения.

"В войне, которая бушует в Украине, Россия, вероятно, уже потеряла три полных армии, и украинские потери, конечно, также значительны. Между тем по всей Европе практически нет призыва на военную службу", – отметил Идзелис.

Видео дня

Он пояснил, что это говорит об отсутствии резервов для второй или третьей волны отражения вражеского наступления. В то же время полковник заметил, что некоторые страны лучше готовятся к возможному конфликту. Речь, в частности, идет о Финляндии.

Литовский полковник о производстве оружия в Украине и Европе

Идзелис также отметил, что Россия пытается усовершенствовать два направления производства дронов – БПЛА типа "Герань" и ""Молния". Между тем Украина производит огромный спектр беспилотников:

"Я не знаю ни одного другого государства, которое бы производило столько различного оружия, как Украина. Если мы готовимся к войне с россиянами, будущее европейской обороны заключается в интеграции украинской оборонной промышленности и украинских военных в общую структуру".

Он говорит, что в Литве пытаются перенять опыт Украины. По словам Идзелиса, Европа нуждается в улучшении системы мер противовоздушной обороны. Поэтому правительства стран должны вести переговоры с представителями ВПК для развития оборонного сектора.

"Нельзя сбивать беспилотники стоимостью 20 тыс. евро ракетами, которые стоят до 3 миллионов. Так запасы иссякнут слишком быстро, и нам негде покупать новые ракеты. И я сейчас говорю только о первой волне обороны, не говоря уже о второй или третьей", – продолжил литовский полковник.

Идзелис отметил, что даже если европейские страны смогут собрать достаточное количество резервистов для второй волны обороны, их нужно оснастить надлежащим образом.

"Запасы старого оружия, возможно, и помогли Украине в начале, но для такой маленькой страны, как мы, если у нас не будет более современной армии и если мы не сможем воевать разумно, это будет означать потерю всей территории", – резюмировал военный.

Угроза нападения РФ на страны НАТО

Энергетика стран НАТО может стать одной из главных целей РФ в случае нападения. Такое мнение высказал в отчете генсек Альянса Марк Рютте. В документе Россия названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности НАТО.

В свою очередь, директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт заявил, что Германия может быть более вероятной целью для России, чем страны Балтии. По его мнению, удар по Германии имел бы более сильный эффект – как военный, так и пропагандистский.

