'Прорвался через границу': Китай борется со вспышкой ящура, против которого нет вакцин

Штамм SAT1 поражает домашний скот, но в первые недели заболевания не вызывает видимых симптомов.

Китай сдерживает первую внутреннюю вспышку высококонтагиозного африканского штамма ящура. Как пишет Nikkei Asia, правительство ускорило разработку экстренных вакцин из-за угрозы для животноводческой отрасли.

По крайней мере в двух регионах на западе Китая, Синьцзяне и Ганьсу, 28 марта был обнаружен южноафриканский штамм SAT1. 7 апреля бюро сельского хозяйства и животноводства дополнительно уточнило, что штамм SAT1 "прорвался через границу в нашу страну". Существующие вакцины направлены на типы О и А и не обеспечивают иммунитета против нового штамма.

Ящур угрожает крупному рогатому скоту, овцам и свиньям. Местные власти начали убой, дезинфекцию и утилизацию зараженных животных. Некоторые регионы Китая приостановили перевозку и торговлю крупным рогатым скотом и овцами. Также продолжается мониторинг и эпидемиологические расследования.

Штамм SAT1 обычно распространен в странах Африки к югу от Сахары. 4 марта Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН заявили, что SAT1 был обнаружен в Ираке в марте 2025 года, прежде чем распространиться на Кувейт, Турцию и Иран. Агентство оценило, что под угрозой находятся такие страны, как Россия, Афганистан и Пакистан.

Чем опасен штамм

В отличие от распространенных типов О и А, при которых лихорадка и язвы появляются быстро после заражения, симптомы SAT1 развиваются медленно. Ветеринары рассказали изданию, что когда у крупного рогатого скота и овец появляются симптомы, они уже инфицированы в течение нескольких дней. А это значит, что вирус распространяется в течение нескольких дней. Именно поэтому его гораздо сложнее предотвратить и контролировать, чем традиционный ящур. Вирус распространяется через контакт с людьми и транспортными средствами, воздушно-капельным путем и через загрязненные предметы.

Вирус SAT1 очень заразен и быстро распространяется. Уровень заболеваемости среди восприимчивых животных приближается к 100%, а уровень смертности среди инфицированного молодняка превышает 50% – что значительно выше, чем уровень от 10% до 20%, наблюдаемый при обычном ящуре. Поросята могут даже внезапно умереть от миокардита. Вирус имеет инкубационный период до 14 дней и проявляет симптомы, по сути идентичные домашнему типу O, что облегчает постановку неправильного диагноза. Бессимптомные инфекции у овец еще больше усугубляют его скрытность.

В Северокитайском торговом центре скота Чжанбэй в провинции Хэбэй – крупнейшем рынке скота на севере Китая – запрещен въезд живому скоту из Внутренней Монголии и Ганьсу. Чжан, брокер по продаже живого скота на рынке, сказал, что на объекте обычно хранится около 10 000 голов крупного рогатого скота, но к 8 апреля запасы сократились вдвое.

"Рынок работает нормально, и цены на крупный рогатый скот еще не сильно пострадали, но падение объема торгов очень заметно", – сказал Чжан.

Эксперты отрасли предупреждают, что весна – это пик сезона для транспортировки и торговли животными, поскольку фермеры продают скот, откормленный зимой.

Дефицит вакцин

Власти дали экстренное разрешение на два новых продукта. Согласно национальной базе данных ветеринарных препаратов, субъединичная вакцина SAT1 и инактивированная вакцина, обе произведенные компанией Zhongnong Weite Biotechnology, получили экстренное разрешение, действительное до 30 июня 2026 года.

Сельскохозяйственным животным уже вводят вакцину, изготовленную 3 апреля.

8 апреля компания Jinyu Bio-technology Co. объявила, что ее дочерняя компания Jinyu Baoling Bio-pharmaceutical, полностью принадлежащая ей, также получила экстренное разрешение на производство двух вакцин SAT1.

Вакцинированных животных следует содержать 21 день для выработки иммунитета. Фермерам рекомендуется ввести закрытое содержание, проводить внутреннюю дезинфекцию и уменьшить внешнее загрязнение. Кроме того, выздоровевшие животные могут быть носителями вируса в течение длительного времени – до двух лет у крупного рогатого скота – что требует строгого контроля плотности и изоляции для сдерживания дальнейшего распространения.

Как Россия скрыла вспышку ящура

Напомним, что по всей российской Сибири власти провели массовый убой сельскохозяйственных животных, не объяснив причин. По отдельным данным, в РФ также был выявлен ящур. Однако это решили скрыть, чтобы не ограничивать торговлю – ведь животных утилизировали только у мелких фермеров, а крупные промышленные хозяйства продолжали поставлять продукцию внутренним и внешним потребителям.

При этом официальные российские службы опровергли выявление ящура. По их версии, животные болеют пастереллезом и бешенством. Россия как член Всемирной торговой организации (ВТО) должна была сообщить о случаях ящура, но этого не сделала.

