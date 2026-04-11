Один из освобожденных пленных был в полусознательном состоянии, у него тяжелая травма, – омбудсмен

Большинство украинцев, вернувшихся из плена, потеряли в весе.

В субботу, 11 апреля, состоялся новый обмен пленными с Россией. Один из украинцев находился в полусознательном состоянии, у него серьезная черепно-мозговая травма.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен добавил, что мужчину приходилось переносить.

По его словам, все освобожденные из российского плена украинцы похудели. У большинства из них ярко выраженные проблемы со здоровьем.

К тому же, враг применяет пытки к пленным, говорит омбудсмен.

"В очередной раз мы фиксируем, что те условия, в которых россияне держат наших – и военнопленных, и гражданских, – они не то что не соответствуют Женевским конвенциям – они не соответствуют просто какому-то элементарному человеческому пониманию. Почему такое отношение, почему такие пытки? Причем ежедневные пытки наших парней и девушек", – резюмировал Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными

В субботу, 11 апреля, домой из российского плена вернулись 182 украинца, из которых 175 – военные. Среди освобожденных были и гражданские лица. Большинство людей находились в плену с 2022 года.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, самому старшему освобожденному военному – 63 года, самому молодому – 21 год. Некоторые из украинцев попали в плен еще в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Киев планировал вернуть в рамках обмена больше защитников, но враг отклонил эти инициативы.

