'Он заботится о нас': The Guardian разыскало в Берегово венгров, поддерживающих Орбана

12 апреля венгерские избирательные участки будут работать и в Украине.

Правые популисты из Венгрии долгое время поддерживали венгерское население Берегово, рассчитывая получить взамен их голоса на выборах. И, как пишет The Guardian, их тактика, похоже, работает.

Журналист издания, побывавший в закарпатском Берегово, заметил разницу между этим регионом и другими: "Большая часть Украины следит за выборами в Венгрии с единственной надеждой: что Виктор Орбан, дружественный Кремлю лидер, сделавший оппозицию Киеву центральным элементом своей кампании, будет изгнан с поста после 16 лет пребывания у власти. Но в Берегово настроение сложнее".

Почему в Украине некоторые люди готовы голосовать за Орбана

Он напомнил, что из 30 тысяч жителей Берегова большинство составляют венгры, и венгерский язык там "можно услышать так же часто, как и украинский". А всего в Закарпатье проживают около 60 тысяч венгров. Он отметил, что повседневная жизнь – от учебы в школе до телеканалов, которые смотрят дома – остается тесно связанной с соседней Венгрией.

Некоторые жители признались ему, что болеют за партию Орбана "Фидес".

"Орбан не идеален, но он заботится о венграх повсюду", – сказал местный житель Ласло, который планирует принять участие в голосовании в воскресенье.

Ласло сказал, что он огорчен ухудшением отношений между Венгрией и Украиной, но похвалил Орбана за предоставление паспортов этническим венграм, финансовую помощь и защиту того, что он назвал "языковыми правами общины". Как пишет издание, Будапешт создал несколько избирательных участков в консульствах региона, ведь "многие в Берегово имеют второй венгерский паспорт", хотя технически это незаконно в Украине.

Политика Орбана в отношении Закарпатья

Орбан "долгое время изображал себя защитником этнических венгров за рубежом". Утверждал, что они "сталкиваются с широко распространенной дискриминацией в Украине и вынуждены ассимилироваться в украинском обществе". Журналист отметил, что его критики в Венгрии и в Украине говорят, что он преувеличил обиды, чтобы оправдать враждебную позицию по отношению к Киеву и его западным союзникам.

При этом жители Берегова говорили, что у политики есть свои "нюансы". Некоторые выражали обеспокоенность языковой политикой Украины, которая затрагивает венгров, в частности законом, постепенно отменяющим языки меньшинств в школах. Но многие также говорили, что заявления Орбана о дискриминации не соответствуют действительности. Некоторые сравнили настроения в Берегово с разногласиями, наблюдаемыми внутри самой Венгрии.

"Так же, как и там, есть люди, которые хотят победы Орбана, и люди, которые хотят, чтобы оппозиция его сменила", – сказал Артур, добавив, что хочет, чтобы правительство Орбана проиграло, ссылаясь на проблемы с коррупцией и его позицию по отношению к Украине.

Лидеры венгерской общины и аналитики пытались объяснить поддержку Орбана в городах и селах Закарпатья двумя способами. Они указывали, что Берегово (или Берегсас по-венгерски) издавна существовало на границе империй.

"На протяжении веков оно было частью Венгрии, прежде чем перейти к Чехословакии после Первой мировой войны, а затем ненадолго вернулось под контроль Венгрии накануне Второй. Включенное в состав Советской Украины в 1945 году, оно стало частью независимой Украины в 1991 году. Но независимо от власти, оно оставалось относительно бедным и неразвитым", – говорится в статье.

Местные жители рассказывают, что правительство Орбана инвестировало в школы, общественные центры и помогало фермерам.

Тимбур Томба, возглавляющий венгерскую общину в Киеве и являющийся активным критиком действующего правительства в Будапеште, обвинил в популярности Орбана среди украинских венгров государственные СМИ, которые контролирует правительство Орбана: "Большинство венгров в Украине до сих пор смотрят государственную пропаганду. Этих людей просто кормят ложью с телевидения".

Закарпатье и война с Россией

Орбан также играл на порой сложных настроениях военного времени в регионе. Расположенное на границе с Венгрией, Берегово может казаться далеким от войны: "Город отправил на фронт относительно мало мужчин по сравнению с другими частями Украины, а повседневная жизнь в основном не нарушалась сиренами воздушной тревоги или ракетными ударами".

Орбан обвинял Украину в отправке этнических венгров "на бойню" и преувеличении их военных потерь.

Но Томба решительно выступил против мнения, что этнические венгры не хотят служить Украине. Он сказал, что со времени полномасштабного вторжения в рядах вооруженных сил Украины воевало несколько тысяч человек из Закарпатья, около сотни из которых погибли в боях. Как и в любом другом городе, в Берегово на центральной площади есть мемориал погибшим украинским воинам.

Выборы в Венгрии - больше новостей

Как писал УНИАН, 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими для действующего премьера Виктора Орбана, беспрерывно занимающего этот пост с 2010 года. Опросы показывают, что оппозиция значительно опережает правительство.

Накануне выборов действующую власть Венгрии поддержал президент США Дональд Трамп. Он пообещал американские инвестиции правительству, если его продолжит возглавлять Орбан.

А до этого визит в Будапешт совершил вице-президент США Джей Ди Венс. Он выступил совместно с Орбаном и в ходе речи критиковал Евросоюз – в том числе за "вмешательство в выборы в Венгрии".

Вас также могут заинтересовать новости: