'Он заботится о нас': The Guardian разыскало в Берегово венгров, поддерживающих Орбана

Правые популисты из Венгрии долгое время поддерживали венгерское население Берегово, рассчитывая получить взамен их голоса на выборах. И, как пишет The Guardian, их тактика, похоже, работает.

Журналист издания, побывавший в закарпатском Берегово, заметил разницу между этим регионом и другими: "Большая часть Украины следит за выборами в Венгрии с единственной надеждой: что Виктор Орбан, дружественный Кремлю лидер, сделавший оппозицию Киеву центральным элементом своей кампании, будет изгнан с поста после 16 лет пребывания у власти. Но в Берегово настроение сложнее".

Почему в Украине некоторые люди готовы голосовать за Орбана

Он напомнил, что из 30 тысяч жителей Берегова большинство составляют венгры, и венгерский язык там "можно услышать так же часто, как и украинский". А всего в Закарпатье проживают около 60 тысяч венгров. Он отметил, что повседневная жизнь – от учебы в школе до телеканалов, которые смотрят дома – остается тесно связанной с соседней Венгрией.

Видео дня

Некоторые жители признались ему, что болеют за партию Орбана "Фидес".

"Орбан не идеален, но он заботится о венграх повсюду", – сказал местный житель Ласло, который планирует принять участие в голосовании в воскресенье.

Ласло сказал, что он огорчен ухудшением отношений между Венгрией и Украиной, но похвалил Орбана за предоставление паспортов этническим венграм, финансовую помощь и защиту того, что он назвал "языковыми правами общины". Как пишет издание, Будапешт создал несколько избирательных участков в консульствах региона, ведь "многие в Берегово имеют второй венгерский паспорт", хотя технически это незаконно в Украине.

Политика Орбана в отношении Закарпатья

Орбан "долгое время изображал себя защитником этнических венгров за рубежом". Утверждал, что они "сталкиваются с широко распространенной дискриминацией в Украине и вынуждены ассимилироваться в украинском обществе". Журналист отметил, что его критики в Венгрии и в Украине говорят, что он преувеличил обиды, чтобы оправдать враждебную позицию по отношению к Киеву и его западным союзникам.

При этом жители Берегова говорили, что у политики есть свои "нюансы". Некоторые выражали обеспокоенность языковой политикой Украины, которая затрагивает венгров, в частности законом, постепенно отменяющим языки меньшинств в школах. Но многие также говорили, что заявления Орбана о дискриминации не соответствуют действительности. Некоторые сравнили настроения в Берегово с разногласиями, наблюдаемыми внутри самой Венгрии.

"Так же, как и там, есть люди, которые хотят победы Орбана, и люди, которые хотят, чтобы оппозиция его сменила", – сказал Артур, добавив, что хочет, чтобы правительство Орбана проиграло, ссылаясь на проблемы с коррупцией и его позицию по отношению к Украине.

Лидеры венгерской общины и аналитики пытались объяснить поддержку Орбана в городах и селах Закарпатья двумя способами. Они указывали, что Берегово (или Берегсас по-венгерски) издавна существовало на границе империй.

"На протяжении веков оно было частью Венгрии, прежде чем перейти к Чехословакии после Первой мировой войны, а затем ненадолго вернулось под контроль Венгрии накануне Второй. Включенное в состав Советской Украины в 1945 году, оно стало частью независимой Украины в 1991 году. Но независимо от власти, оно оставалось относительно бедным и неразвитым", – говорится в статье.

Местные жители рассказывают, что правительство Орбана инвестировало в школы, общественные центры и помогало фермерам.

Тимбур Томба, возглавляющий венгерскую общину в Киеве и являющийся активным критиком действующего правительства в Будапеште, обвинил в популярности Орбана среди украинских венгров государственные СМИ, которые контролирует правительство Орбана: "Большинство венгров в Украине до сих пор смотрят государственную пропаганду. Этих людей просто кормят ложью с телевидения".

Закарпатье и война с Россией

Орбан также играл на порой сложных настроениях военного времени в регионе. Расположенное на границе с Венгрией, Берегово может казаться далеким от войны: "Город отправил на фронт относительно мало мужчин по сравнению с другими частями Украины, а повседневная жизнь в основном не нарушалась сиренами воздушной тревоги или ракетными ударами".

Орбан обвинял Украину в отправке этнических венгров "на бойню" и преувеличении их военных потерь.

Но Томба решительно выступил против мнения, что этнические венгры не хотят служить Украине. Он сказал, что со времени полномасштабного вторжения в рядах вооруженных сил Украины воевало несколько тысяч человек из Закарпатья, около сотни из которых погибли в боях. Как и в любом другом городе, в Берегово на центральной площади есть мемориал погибшим украинским воинам.

Выборы в Венгрии - больше новостей

Как писал УНИАН, 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые могут стать определяющими для действующего премьера Виктора Орбана, беспрерывно занимающего этот пост с 2010 года. Опросы показывают, что оппозиция значительно опережает правительство.

Накануне выборов действующую власть Венгрии поддержал президент США Дональд Трамп. Он пообещал американские инвестиции правительству, если его продолжит возглавлять Орбан.

А до этого визит в Будапешт совершил вице-президент США Джей Ди Венс. Он выступил совместно с Орбаном и в ходе речи критиковал Евросоюз – в том числе за "вмешательство в выборы в Венгрии".

Вас также могут заинтересовать новости: