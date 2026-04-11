Россияне ударили бомбами по центру Краматорска: по меньшей мере 10 раненых (фото)

Россия нанесла массированный авиаудар по Краматорску Донецкой области, по меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Предварительно, россияне нанесли удар по центру города четырьмя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла сегодня около 09:45, одна из бомб попала в многоквартирный дом.

В полиции сообщили, что среди раненых - шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет. Повреждения получили 17 многоквартирных домов и около десятка автомобилей. Отмечается, что окончательное количество пострадавших и разрушений выясняется.

На местах попаданий работают парамедики, взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также все экстренные службы.

В национальной полиции показали видео и фото разрушений, на которых видно, что горит дом, выбиты в квартирах окна и двери, образовалась воронка от бомбы посреди центра города.

Обстрелы Краматорска

Как сообщал УНИАН, россияне в обеденное время 29 марта нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что по меньшей мере 3 человека погибли и 7 ранены в результате удара по Краматорску. Среди погибших - 13-летний мальчик. Раненые - в возрасте от 20 до 85 лет.

"Россияне в очередной раз целенаправленно наносят удары по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей. За каждую разрушенную жизнь, за каждый уничтоженный дом они обязательно будут отвечать", - сказал Филашкин.

