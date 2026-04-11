Через Ормузский пролив впервые после прекращения огня прошли супертанкеры, – Reuters

В субботу, 10 апреля, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Вероятно, это первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Об этом со ссылкой на данные о судоходстве сообщает агентство Reuters. Отмечается, что через этот логистический путь проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Блокировка пролива вызвала резкий рост цен на энергоносители.

По данным LSEG, из "пробной стоянки" в Ормузском проливе вышли супертанкер (VLCC) Serifos под флагом Либерии, а также Cospearl Lake и He Rong Hai под флагом Китая. В материале говорится, что каждое такое судно может транспортировать до 2 млн баррелей нефти.

Судно Serifos перевозит нефть, загруженную в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах в начале марта. Ожидается, что оно прибудет в малайзийский порт Малакка 21 апреля.

В то же время судно Cospearl Lake перевозит иракское сырье. Супертанкер He Rong Hai транспортирует саудовское сырье. Оба судна зафрахтованы компанией Unipec, которая является торговым подразделением китайского энергетического гиганта Sinopec.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достаточно быстро обеспечит полноценное возобновление судоходства через Ормузский пролив, но это будет нелегко. Он говорит, что помочь готовы и другие страны, но какие именно – не уточнял.

Ранее Reuters писало, что страны ОПЕК+ готовятся к возобновлению экспорта через Ормузский пролив. Об этом свидетельствует тот факт, что производители нефти на Ближнем Востоке попросили азиатские НПЗ подать программу загрузки нефти на апрель и май.

Вас также могут заинтересовать новости: