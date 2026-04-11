В Древней Корее целые семьи приносились в жертву: ученые объяснили, зачем это делали

Новый анализ десятков скелетов, найденных в городе Кёнсан на юго-востоке Корейского полуострова, показал, что около 1500 лет назад в Корее целые семьи приносили в жертву во время ритуалов в честь королевской семьи. Об этом пишет The Independent.

Также скелеты дают научные доказательства того, что браки между близкими родственниками были распространенным явлением во время существования королевства Силла (57 г. до н. э. - 935 г. н. э.).

Отмечается, что в 1982 году археологи впервые обнаружили в этом регионе погребальный комплекс, построенный между IV и VI веками. Тогда считалось, что он содержит могилы местных правящих семей, ведь на месте было обнаружено более 1 600 гробниц и останки почти 260 человек.

Однако непонятно, как именно люди, похороненные в этом регионе, были связаны между собой, а также какова была социальная иерархия того времени.

В частности, в последнем исследовании ученые проанализировали данные геномного анализа 78 человеческих останков, которые были обнаружены в 44 могилах погребального комплекса Имданг-Чойон в Кёнсане.

"По крайней мере в 20 могилах были обнаружены следы "сунджанг" – практики, при которой людей приносили в жертву и хоронили вместе с умершими. Ученые обнаружили, что по крайней мере в трех случаях близкородственные лица, в частности родители и дети, были похоронены вместе в одной гробнице", - добавляют в публикации.

Ученые обнаружили, что в одной из могил были похоронены оба родителя и их ребенок.

"Наши генетические выводы являются первыми, подтверждающими практику сунджанг для всей семьи", - подчеркнули они в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

"Если это правда, то наличие того, что, как представляется, было жертвенной кастой в этом региональном образовании за пределами основного региона Силлы, имеет глубокие последствия для нашего понимания общества Силлы", - рассказал Live Science Джек Дэви, директор Центра исследований ранней истории Кореи в Кембридже.

Также последние данные подтверждают, что люди, выбранные для ритуала сунджанг, наследовали свои роли.

"Генетическое родство между жертвами на протяжении поколений может свидетельствовать о наличии семей, которые в течение нескольких поколений подряд служили жертвами для класса владельцев гробниц", - добавили ученые.

Ученые выяснили, что у пяти похороненных лиц, как королевских, так и некоролевских, были родители, которые были близко родственны, что говорит о том, что королевская элита Силлы и ее люди, которых приносили в жертву, практиковали браки между близкими родственниками.

Учитывая эти доказательства, ученые предполагают, что в этом регионе, вне основного политического круга, могла существовать "жертвенная каста", члены которой наследовали свои роли, чтобы быть похороненными вместе с умершими аристократами.

"Те, кого выбирали для жертвоприношения и погребения, могли быть слугами, прислугой или иждивенцами, что отражает верование в том, что умершим нужны спутники в загробной жизни", - заверили ученые.

Другие исследования ученых

Ранее ученые обнаружили на дне океана желтую "кирпичную дорогу". По словам исследователей, грунт выглядит почти как "запеченная корочка", которую можно снять.

Также сообщалось, что под Северной Америкой обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения. Речь идет о давно утраченном фрагменте "Пионер", который когда-то был частью древней плиты Фараллон.

Вас также могут заинтересовать новости: