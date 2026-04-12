В Нидерландах отреагировали на угрозы Трампа о выходе США из НАТО

По словам главы Вооруженных сил европейской страны, заявления американского лидера могут подрывать единство союзников.

Заявления президента США Дональда Трампа о НАТО вызвали обеспокоенность среди союзников, и в Нидерландах их прямо назвали неразумными. С критикой выступил глава вооружённых сил страны Онно Айхельсхайм в интервью Sky News, подчеркнув, что подобная риторика может нанести ущерб самому Альянсу.

По его словам, комментарии Трампа в адрес НАТО не являются "мудрыми", особенно в условиях текущей международной напряжённости. Он отметил, что подобные заявления могут подрывать единство союзников и создавать неопределённость в вопросах коллективной безопасности.

Айхельсхайм отметил, что публичные сомнения в том, что США должны быть членом Альянса, очень сильно вредят единству НАТО. В то же время генерал считает, что США выполнят обязательства перед Альянсом, если это потребуется.

"Наше лучшее средство сдерживания - это союз, который выглядит как союз. Такие заявления этому не помогают... Но, я полностью убежден, что они [США] выполнят статью 5. Если мы попросим их помочь нам, они это сделают", - сказал он.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что даже риторика имеет значение: она влияет на восприятие НАТО как сдерживающего фактора. Если Альянс выглядит разобщённым, это может подорвать его эффективность.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО без согласия Конгресса. Однако он может существенно испортить отношения с Альянсом, критикуя союзников, которые не поддержали его войну против Ирана.

Кроме того, администрация Трампа уведомила Британию о необходимости прохождения аудита вместе с другими членами Альянса. По его результатам будет решено, кто будет "наказан" за "разочарование" президента США во время войны в Иране.

