Сумская показала, как красит яйца на Пасху: 2 необычных красителя за копейки

Актриса поделилась своими лайфхаками.

Украинская актриса Ольга Сумская напомнила о своих уникальных методах покраски яиц на Пасху с помощью натуральных красителей. Необычные, но эффективные способы артистка показала в своем Instagram в stories.

Для этого звезде понадобилась капуста синего цвета, куркума и белые яйца.

Как продемонстрировала Сумская, технология довольно проста: капусту нужно нашинковать, залить водой и поставить на плиту вместе с яйцами. Чтобы получить хороший краситель из куркумы – приправу нужно развести с водой до насыщенного желтого цвета, а затем так же поставить на плиту вместе с яйцами.

"Они будут вариться минут 20, а потом лежать в этом отваре где-то больше часа", – пояснила Сумская и сразу показала результат: яйца получились ярко-желтыми и насыщенно-синими.

Цвет легко регулировать: больше времени в отваре – более насыщенный оттенок, меньше – более пастельный.

