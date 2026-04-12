Мужчина посетил более 40 островов в Средиземном море: вот его топ-5

В списке фаворитов путешественника оказался и греческий остров Фолегандрос.

Путешественник по имени Винисиус Коста посетил целых 43 острова в Средиземном море. Среди них у него есть фавориты.

В материале для Travel Off Path мужчина назвал 5 райских островов в Средиземноморье, которые покорили его сердце. Эти направления отличаются небольшим количеством туристов, морем и настоящей летней атмосферой.

Фолегандрос, Греция

Фолегандрос расположен в самом сердце Киклад. Добраться туда можно всего за 45 минут на пароме от всемирно известного Санторини. Но кажется, будто он существует в своей собственной вселенной.

"Забудьте о кричащих бутиках, идеальных для Instagram смотровых площадках с видом на кальдеру и дорогих тавернах, которые отнюдь не являются аутентичными. Вместо этого вас ждет живописная столица на вершине холма с побеленным, лабиринтообразным Старым городом, расположенным у подножия византийского монастыря, практически безлюдные пляжи с белым галечным песком и гостеприимные бары", – пишет автор.

Фолегандрос крошечный, поэтому обойти весь остров пешком можно примерно за 5 часов. Но пляжных клубов в стиле Миконоса вы там не увидите.

Форментера, Испания

Форментера – это самое близкое к карибскому острову место в Средиземном море. Там вы не увидите тесных пляжных баров или переполненных мест для загара. А до Ибицы оттуда всего 30 минут на пароме.

Самая бурная ночная жизнь там сосредоточена на 900-метровой пляжной полосе, известной как Эс-Пухольс. Однако путешественник заметил, что скоро Испания изменит свои требования к въезду, поэтому проверяйте информацию заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Гозо, Мальта

Мальта известна ночной жизнью Сент-Джулианса и улицами Валлетты, забитыми сувенирными лавками. Однако Гозо – это крошечный уголок рая, где время как будто останавливается. Там нет толп туристов, но есть на что посмотреть.

Там можно насладиться зданиями цвета охры и террасами ресторанов, выстроившимися вдоль живописных мощеных улочек. В довершение всего стоит посетить монументальный барочный собор.

Самой большой природной жемчужиной Гозо, по мнению автора, является залив Двейра.

Что лучше всего в Гозо или на Мальте в целом? На этом безлюдном пляже обычно нет карманников или хулиганов, которые мешали бы отдыху, добавляет Коста.

Искья, Италия

Для большинства туристов итальянское лето – это живописные (хотя и хаотичные) поездки по извилистым дорогам Амальфи, ужины на закате в Позитано и эксклюзивные пляжные клубы.

Но есть и альтернатива. Хотя там и бывает немало туристов, на острове Искья много достопримечательностей. Автор советует посетить его ради более спокойных городков, таких как Форио, расположенного на менее гламурном западном побережье острова. Там вы увидите традиционные рыбацкие домики и тихие площади, мягкий золотистый песок пляжа Маронти, который круизные туристы в основном игнорируют.

Брач, Хорватия

Брач находится всего в 12 километрах от материка, но является настоящим глотком свежего воздуха посреди летнего хаоса.

Он известен благодаря своему пляжу с белой галькой Златни Рат, или Золотой мыс, который расположен недалеко от оживленного прибрежного городка Бол. Но именно туда обычно стекаются все однодневные туристы, отметил Коста.

Вместо этого он советует посетить Супетар и другие более тихие пляжи в окрестностях.

"Если вы ищете местную тайну, о которой туристы еще не узнали, то вам не нужно искать дальше, чем Пучища: расположенное в глубокой бухте, омываемой кристально чистым морем, это скопление каменных зданий с характерными для Далмации зелеными ставнями предлагает семейные таверны прямо на берегу и поистине сказочные купания", – рассказывает мужчина.

Приятным бонусом является и тот факт, что Хорватия очень безопасна.

