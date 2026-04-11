Мужчина случайно нашел самую большую пещеру в мире, а потом потерял её на 17 лет

Найти её во второй раз оказалось почти так же сложно, как и в первый.

Вьетнамский исследователь случайно нашел в джунглях Юго-восточной Азии самую большую пещеру в мире, но ему потребовалось 17 лет, чтобы обнаружить ее во второй раз.

Как пишет iflscience.com, вход в пещеру Сон Доонг, который оставался скрытым от человеческих глаз миллионы лет, впервые обнаружил в 1990-х годах мужчина по имени Хо Кхань, искавший в тропическом лесу Вьетнама агаровое дерево, которое используется в медицине, благовониях и парфюмерии.

В начале декабря 1990 года Кхань отправился в экспедицию, но был вынужден искать укрытие из-за сильной бури. По счастливой случайности это привело его к входу в пещеру, которая впоследствии стала известна как Ханг Сон Доонг. Однако он не осмелился спуститься дальше в её глубины, так как его отпугнули огромные клубы тумана и холодный воздух, вырывающийся из устья пещеры.

Видео дня

Прошли годы, но Кхань не забыл это зрелище. Через 17 лет он связался с Говардом Лимбертом из британско-вьетнамской экспедиционной группы спелеологов, который попросил его провести их по этому району. В 2007 году они попытались проникнуть в гигантскую пещеру, но так и не смогли найти её вход.

Однако Кхань не сдался и в 2008 году в одиночку вернулся в джунгли национального парка Фонгня-Кебанг, чтобы в результате все же найти вход. Он тщательно отметил его местоположение, и в 2009 году экспедиционная группа, с помощью Кханя и Ханойского университета науки, наконец, вернулась в пещеру и начала ее документировать ее.

Они быстро поняли, что она действительно гигантская. Она была примерно в пять раз больше, чем предыдущий обладатель титула "самой большой пещеры в мире", Малайзийская Оленья пещера.

Объем Сон Доонг составляет 38,4 миллиона кубических метров. Здесь также есть проходы длиной почти 9 километров, с участками шириной до 198 метров – достаточно широкими, чтобы Boeing 747 мож пролететь через них, не задев стены крыльями.

Хотя большая часть пещеры погружена во тьму, некоторые её части освещены двумя огромными карстовыми воронками, образовавшимися в потолке пещеры и наполнившими её естественным светом.

Всё это – результат двух-пяти миллионов лет водной эрозии. Быстротекущая река со слегка кислой водой протекает через растворимый известняк, в конечном итоге выдолбив огромные камеры и проложив коридоры за сотни тысяч лет. Эти геологические процессы также создали в пещере уникальные образования, включая, как считается, самый высокий сталагмит в мире – 70-метровую колонну, известную как "Надежда и Видение".

При этом вполне возможно, что Сон Доонг - не самая большая пещера в этом уголке Юго-Восточной Азии. По оценкам, исследована лишь треть национального парка Фонгня-Кебанг, а это значит, что в регионе, не говоря уже о других местах, еще многое предстоит открыть.

