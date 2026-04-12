Жуткая история: как целая рыбацкая деревня в Англии исчезла под водой более 100 лет назад

Это село было разрушено сильным ветром и очень высоким приливом.

В графстве Девон (Англия) есть деревня, признанная одной из самых жутких. На протяжении многих лет этот населенный пункт привлекает внимание туристов, которых очаровывает его история. Речь идет о рыбацкой деревне Халлсендс, которая в 1917 году исчезла под водой, пишет Express.

"Эта местность славится потрясающим побережьем, но она не обрушилась в море из-за сил природы. Напротив, это произошло из-за действий человека. Сегодня Халлсендс в основном лежит под волнами", - объяснили в материале.

В то же время журнал Time Out назвал этот поселок одним из "самых страшных" в Великобритании.

Известно, что в 1890-х годах власти решили расширить военно-морскую верфь в Киеме, расположенную в 48 км от деревни. После чего одно из крупнейших предприятий страны, Sir John Jackson Limited, заключило контракт в 1896 году.

"Министерство торговли предоставило компании разрешение на добычу гальки вдоль побережья между Халлсендсом и Бисендсом. С жителями не проводили консультаций, но они устроили протесты", - рассказали в издании.

После этого министерство торговли согласилось на расследование, в результате которого компания обязалась выплачивать жителям Халлсендса 125 фунтов стерлингов в год (6 500 - 6 750 грн - УНИАН).

"Опасения относительно долгосрочных последствий добычи песка утихли, и жизнь вернулась к привычному ритму. Через три года штормы снова обрушились на побережье и смыли часть морской дамбы. Но затем, 26 января 1917 года, вся деревня Халлсендс исчезла в море", - добавили в Express.

Известно, что в нем проживало 128 человек и стояло 29 домов, прежде чем его снес сильный ветер и очень высокий прилив.

"По сообщениям, для того, чтобы вся деревня исчезла, понадобилось всего две бурные ночи, хотя эта катастрофа готовилась годами и была вызвана вывозом гальки с местных пляжей. От некогда процветающей общины остались лишь каменные стены нескольких разрушенных домов", - подытожили в публикации.

