Несмотря на напряженность, США остаются союзником Украины, - посол

В то же время дипломат отметил расширение сотрудничества с европейскими партнерами.

США остаются союзником, несмотря на то, что напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы возросла. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов на форуме European Pulse, передает Politico.

На протяжении всего выступления он придерживался осторожного тона, отмечая, что Украина "до сих пор полагается на помощь США в сфере противовоздушной обороны, и это для нас чрезвычайно важно".

Также посол подчеркнул растущее сотрудничество с европейскими партнерами и расширение собственных возможностей Украины в сфере беспилотников.

Видео дня

"Мы находимся в очень сложной ситуации", - отметил Ченцов, добавив, что Киев "не может отказаться" от поддержки ни одной из сторон.

В Politico напомнили, что такие слова прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о позиции Вашингтона.

"Проблема в том, что они доверяют Путину. И это жаль. Они не хотят признавать, что Путин будет им лгать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - сказал он.

В то же время Ченцов не ответил на такую критику, однако указал на роль президента США Дональда Трампа в "миротворческих усилиях", а также подчеркнул, что Украина по-прежнему полагается на поддержку США, несмотря на углубление связей с Европой.

"Эти комментарии прозвучали на фоне сокращения поддержки со стороны США. В марте 2025 года Вашингтон приостановил как военную помощь, так и обмен разведданными с Украиной из-за напряженности в переговорах о мире, что было подтверждено американскими чиновниками и сообщено агентством Reuters", - добавили в издании.

Украина и США - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он является одним из немногих, кто говорит Трампу, что тот не всегда прав. Он отметил, что его отношения с Трампом основаны на открытости.

"У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему, что он думает. Немногие люди могут сказать президенту США, что он не всегда прав", - добавил глава государства.

В то же время Politico писало, что Украина увидела шанс укрепить связи с НАТО после угроз Трампа. Как отметила представительница Украины при НАТО Елена Гетманчук, нынешние потрясения могут привести к возрождению альянса.

"Вместо того чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о его переосмыслении. Как ни парадоксально, складывающаяся ситуация может открыть больше возможностей для интеграции Украины в альянс. Это поможет ему стать гораздо более эффективным, боеспособным, инновационным и готовым противостоять российской угрозе", - объяснила она.

