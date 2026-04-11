'Бавовна' в тылу РФ: ВСУ ударили по нефтяным объектам и складам боеприпасов противника

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления РФ.

Вчера и в ночь на 11 апреля были поражены объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Речь идет о нефтеперекачивающей станции "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ), а также о нефтебазе "Гвардейская" на ТВТ АР Крым.

В то же время источник в СБУ рассказал УНИАН подробности этой операции.

"СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая обеспечивает топливом ключевые военные базы врага на юге РФ", - отметил он.

При этом собеседник добавил, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с СБС устроили "взрыв" на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в Краснодарском крае РФ. Отмечается, что этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Тихорецк - Новороссийск-2" и принадлежит компании "Транснефть".

"Станция обеспечивает перевалку и накопление топлива, в частности для военных нужд врага – включая базу тактической авиации "Крымск" и базу Черноморского флота РФ в г. Новороссийск. По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар. Зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта", - сообщил источник.

В Генштабе ВСУ сообщили также о поражении складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко в Запорожской области.

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

Одновременно были поражены скопления живой силы противника вблизи населенных пунктов Степовое в Днепропетровской области, Степногорское, а также Приазовское и Рыбное в Запорожской области.

Удары по объектам РФ - что известно

Ранее издание The New York Times отметило, что Украина готовит России "нефтяной апокалипсис", игнорируя предостережения Запада. В частности, она начала радикальную кампанию ударов по российским нефтяным активам, пытаясь лишить Кремль сверхприбылей, полученных на фоне войны с Ираном.

При этом журналисты написали, что за прошлый месяц Киев взял на себя ответственность за 10 масштабных атак. Самыми болезненными для Москвы стали удары по балтийским портам Усть-Луга и Приморск, через которые проходит около 40% морского экспорта российской нефти.

