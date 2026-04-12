США и Иран взяли паузу в переговорах, ключевые вопросы не решены, – Reuters

Диалог между сторонами в Исламабаде длился 14 часов.

Переговоры между США и Ираном, направленные на завершение шестинедельного конфликта, на данный момент приостановлены. Между сторонами сохраняются серьёзные разногласия, пишет Reuters.

Диалог в Исламабаде (Пакистан) длился 14 часов. Это была первая прямая встреча такого уровня за более чем десятилетие. Ее исход может повлиять на судьбу хрупкого двухнедельного перемирия и на вопрос открытия Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами, который остаётся заблокированным Ираном.

Основные противоречия, согласно публикации, касаются Ормузского пролива и условий завершения конфликта. Иран настаивает на контроле над проливом, требует выплаты репараций, разморозки активов за рубежом и расширения режима прекращения огня на весь регион, включая Ливан.

Со своей стороны США добиваются восстановления свободного судоходства через пролив и ограничений на ядерную программу Ирана, чтобы исключить возможность создания ядерного оружия, пишет издание.

При этом отмечается, что переговоры продолжатся, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Конкретные сроки следующего этапа не названы. Иранские власти заявили, что работа будет продолжена на техническом уровне – ожидается обмен документами между экспертами.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, в переговорах также участвовали спецпредставитель Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

По словам источников издания, переговоры проходили в напряжённой атмосфере: стороны демонстрировали резкие колебания настроений, а обсуждения сопровождались эмоциональными моментами. Иранская делегация прибыла в чёрной одежде в знак траура по погибшим, включая жертв ударов США, среди которых, по утверждениям Тегерана, были студенты.

"Настроение с обеих сторон менялось, и во время встречи температура то повышалась, то понижалась", – сообщил пакистанский источник, имея в виду первый раунд переговоров.

Ситуация вокруг Ормузского пролива - последние новости

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил США "жесткими мерами", если американские военные корабли попытаются пройти через Ормузский пролив.

В свою очередь Трамп заявил, что США в скором времени откроют Ормузский пролив, а Иран потерпел военное поражение в двухмесячном конфликте.

