Офицеры ГРУ и российские боты пытаются спасти рейтинг Орбана на выборах в Венгрии, - СМИ

В Венгрии активно работает российская сеть ботов "Матрешка".

Накануне парламентских выборов в Венгрии Россия задействовала все свои ресурсы по пропаганде и дезинформации в помощь нынешнему премьер-министру Виктору Орбану. Об этом говорится в расследовании, проведенном журналистами The Insider.

По данным издания, после ликвидации основателя компании "Конкорд" и частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина управление российской дезинформацией перешло под контроль первого заместителя руководителя администрации главы РФ Сергея Кириенко. Главным подрядчиком выступает компания "Структура" российского политтехнолога Ильи Гамбашидзе.

Журналисты выяснили, что в Венгрии активно работает сеть ботов "Матрешка", которая от имени известных изданий, таких как DW, Euronews и Kyiv Independent распространяет фейки о покушениях на Орбана и "агрессии" со стороны Украины.

Видео дня

Также в социальных сетях Россия распространяет огромное количество видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом, в которых жителей Венгрии пугают "мобилизацией для войны за Украину" в случае победы оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра.

Кроме того, по данным издания, россияне пытаются дискредитировать критиков Орбана. В частности, против антисоветского диссидента Габора Иваньи была запущена кампания с фальшивыми обвинениями, которую распространяли через специально созданные сайты-однодневки.

Журналисты поделились, что операциями в Будапеште руководят офицеры ГРУ под дипломатическим прикрытием, в частности военно-морской атташе Алексей Заруднев. Также российские дипломаты передают венгерским журналистам советы, как убедить избирателей, что они должны проголосовать за Орбана. В издании добавили, что одним из ключевых ретрансляторов российских нарративов в Венгрии является венгерский пропагандист Георг Шпеттле.

Оппозиция опережает партию Орбана в группах избирателей

Ранее газета Nepszava писала, что последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в различных категориях.

Согласно опросам, среди избирателей, которые точно будут голосовать, оппозиционная партия лидирует со счетом 52-39.

