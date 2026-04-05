Многие садоводы на своих участках высаживают эти красивые цветы.

Бархатцы считаются одними из самых неприхотливых цветов - ими украшают свои участки практически все украинцы. И несмотря на то, что особого внимания эти растения не требуют, нужно знать, когда сажать бархатцы на рассаду и в открытый грунт, чтобы уже в мае получить красивую клумбу.

Когда сажать бархатцы семенами на рассаду

Идеальным вариантом считается посадка семян бархатцев на рассаду в марте, и так делают многие, но есть нюанс - часто на подоконниках рассада вытягивается прежде, чем наступает возможность переместить ее в почву. И так как в апреле перед Пасхой часто наступают заморозки и холода, лучше не экспериментировать и перенести посев семян на апрель. У дачников, живущих в разных регионах Украины, может быть запланирован свой личный посев бархатцев на рассаду - сроки зависят от того, когда вы хотите, чтобы растения зацвели.

Многие садоводы желают уже в мае увидеть пышное цветение "кудрявых" растений, поэтому пытаются уже сейчас выяснить, когда сажать бархатцы семенами. И на самом деле, они спохватились вовремя, ведь начало апреля - идеальное время для такой процедуры. Рассчитывая сроки, важно понимать, когда сажать бархатцы в открытый грунт и в каком возрасте. Рассада будет готова к "переезду" через 40-50 дней, во второй половине мая, если посеять семена прямо сейчас.

Как посеять семена бархатцев на рассаду

Важно понимать, что бархатцы действительно неприхотливы, и никакой особой подготовки посадочного материала не требуется, и в том, как посеять семена бархатцев на рассаду, есть только один нюанс - почва. Ей придется уделить внимание, потому что главный враг этих цветов - черная ножка, да и в целом любые грибковые заболевания. Категорически запрещено брать почву на открытой местности, хотя и покупная может содержать споры грибков. На всякий случай, прежде, чем засыпать землю в контейнеры для посадки, прокалите ее в духовке в течение часа.

Емкости для семян берите пластиковые - такие, чтобы можно было накрыть крышкой. Посадочный материал заделывайте в почву на глубину 0.5 см. Потом семена нужно обильно полить, накрыть крышкой и убрать в теплое место при температуре от 20 до 25 градусов Цельсия, но не выше. Через неделю, когда появятся всходы, можно убрать крышку.

Затем вам нужно наблюдать за ростками - как только появятся 2-3 настоящих листка, лучше пересадить бархатцы по отдельным стаканчикам объемом 200 гр. На подоконнике их оставлять не стоит - там высокий риск сквозняков, поэтому найдите для рассады место со стабильной температурой 15-20 градусов и постоянным солнечным светом.

Поливать рассаду нужно умеренно, восполняя запас влаги только тогда, когда грунт чуть-чуть подсохнет. Если стаканчики будут стоять в поддоне, и там будет скапливаться вода, ее необходимо постоянно сливать, чтобы из-за влажности не развились грибки. Удобрять бархатцы не нужно - они прекрасно развиваются без подкормок, а если этого не случится, подойдет любое комплексное удобрение.

Когда высаживать в грунт рассаду бархатцев будет уже пора, а точнее - за 10 дней до этой даты, придется начать закаливать растение, чтобы суровые условия реальности после теплого дома не стали для него шоком. Сам процесс закаливания нетрудный - вы просто выносите бархатцы каждый день на улицу. Сначала на 1-2 часа, потом на 2-3 часа, потом на целый день, и так увеличиваете сроки вплоть до высадки в грунт.

ВАЖНО: когда вы будете перемещать бархатцы на клумбу, сохраняйте тот ком земли, в котором они росли - так растение легче перенесет пересадку.

