У людей, которые избегают самообслуживания в супермаркетах, есть на это одна веская причина

Психологи обнаружили скрытую потребность, которая заставляет стоять в длинных очередях вместо использования быстрых терминалов.

Хотя статистика Национальной розничной федерации свидетельствует, что почти 67% покупателей выбирают кассы самообслуживания, цена такой скорости может быть слишком высокой. Современные исследования указывают на потерю важных "слабых связей" – микровзаимодействий, которые формируют наше чувство причастности к обществу, пишет Veg Out.

Как отмечает Тони Антонуччи, профессор психологии Мичиганского университета, когда мы подходим к обычному кассиру, мы подсознательно ищем общения. В мире, где все становятся все более одинокими, эти несколько слов во время оплаты продуктов помогают нам чувствовать себя лучше. Психолог называет такое короткое общение "слабыми связями" – это маленькие, но очень важные моменты для нашей психики, которые не дают нам чувствовать себя изолированными.

"Слабые связи – неформальные, дружеские отношения, возникающие в повседневной жизни, – помогают поддерживать наше благополучие", – пояснила женщина.

Видео дня

По ее мнению, именно эти легкие контакты имеют неожиданно большое значение в нашей эмоциональной жизни, хотя мы редко обращаем на них внимание, пока они не исчезают.

Джон Хорват II, автор The American TFP, обращает внимание на еще один аспект:

"Самообслуживание также является следствием корпоративного сокращения расходов. Торговые сети приветствуют этот шаг, потому что им не нужно иметь дело с работниками".

Однако как отмечает автор, вместе с расходами сокращается и "соединительная ткань" общества, которая помогает людям чувствовать себя частью сообщества.

Это мнение подтверждает и Эван Шуман, автор Computerworld. По его мнению, "владельцы магазинов действительно хотят, чтобы покупатели пользовались самообслуживанием", поскольку это минимизирует расходы на персонал.

В то же время исследование, опубликованное в Journal of Retailing and Consumer Services, показало, что "базовые человеческие потребности, такие как автономия, компетентность и принадлежность, существенно влияют на мотивацию клиентов". Это свидетельствует о том, что потребность быть замеченным часто преобладает над технологическим удобством.

По данным публикации The Atlantic, некоторые покупатели выбирают автоматы именно для того, чтобы избежать людей, однако полное устранение кассиров лишает человека выбора. Для многих короткий разговор во время покупки молока является одной из немногих точек настоящего человеческого контакта за весь день.

Эмоциональная закрытость

Ранее УНИАН писал, что исследование психологов показало – люди, родившиеся в 60-70-х годах, имеют жесткий характер.

Еще в 1970-х годах исследовательница Эмми Вернер доказала, что треть детей из групп риска вырастали успешными взрослыми именно благодаря "защитным факторам". Но эти факторы не имели ничего общего с эмоциональной поддержкой. Это были строгая ответственность, работа после школы и умение молча решать проблемы.

