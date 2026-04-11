Melovin вспомнил, как загремел в психбольницу, и впервые назвал причину

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) назвал свой диагноз, из-за которого принимает антидепрессанты, и вспомнил об опыте пребывания в психиатрической клинике.

"У меня генерализованное тревожное расстройство. То есть я часто могу… вот эти потные ладошки, панические атаки… мне кажется, что я умираю, какой-то конец света, страх ужасный… бесконтрольный страх", - поделился исполнитель в интервью проекту "Розмова".

По словам певца, он уже около полугода принимает антидепрессанты и чувствует себя хорошо.

"Назначили лечение, супер, прекрасно мне сейчас… Я более стабильный, менее возбудительный, боле спокойный. Меня не так это все выводит", - отметил артист.

Отмечая же на вопрос о том, как он попал в психиатрическую клинику, Melovin заявил:

"Не хочу вспоминать просто, но было. Нужно было немножко полежать, меня капали, чтобы это было просто эффективнее, чем прием лекарств…".

Что именно его "положило" в клинику, певец не раскрыл, заявив, что не хочет рассказывать. В целом ничего такого он в этом не видит.

"Ничего страшного в этом нет", - сказал Melovin.

