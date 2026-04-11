Ученые сделали сенсационное открытие о счастье в парах: неочевидный признак

Лишние килограммы могут быть признаком счастливых отношений. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда в Австралии, пишет YourTango.

Исследователи установили, что довольные своими отношениями партнеры, как правило, меньше заботятся о своей физической форме и часто набирают вес вместе.

В рамках своего исследования ученые проанализировали данные более 15 000 человек за 10 лет. Оказалось, что в счастливых отношениях партнеры вдвоем набирают в среднем на 6 килограммов больше, чем те, кто не испытывает удовлетворения в отношениях. Суть в том, что когда один партнер принимает другого таким, какой он есть, потребность "держать форму" исчезает сама собой. Но это "правило" не касается тех, кто занимается спортом для собственного удовольствия и ради себя.

Вместе с тем, ученые также выяснили, что счастливые пары в целом меньше страдают от вредных привычек и ведут более здоровый образ жизни.

Их выводы подтверждают и другие исследования. К примеру, в Южном методистском университете в Далласе также обнаружили прямую связь между удовлетворенностью отношениями и набором веса.

"Удовлетворенные партнеры полнеют больше, менее удовлетворенные - меньше", – пояснила руководительница исследования Андреа Мельтцер.

Это явление даже получило негласное название: "отношенческие килограммы".

