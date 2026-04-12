Россия вынуждена перебрасывать резервы из-за колоссальных потерь: подробности от Федоренко

Российские оккупационные войска несут серьезные потери в войне против Украины. Враг вынужден перераспределять резервы, чтобы поддерживать свои операции на фронте.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДOM командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко. Военный отметил, что в среднем ежемесячно Россия может привлекать от 25 до 35-38 тысяч человек.

Однако за март Силы обороны уничтожили около 35 тысяч захватчиков, говорит командир.

"Это верифицированные потери. Верифицированные потери – это те случаи, где есть подтверждение: видео, разведданные или другие надежные источники, которые фиксируют уничтожение противника. И очевидно, что реальные потери еще выше, чем официальная статистика", – продолжил военный.

На этом фоне армия РФ вынуждена перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать темпы наступательных действий. Враг снимает резервы с разных направлений и ищет новые ресурсы.

По словам Федоренко, на некоторых направлениях у врага могло быть преимущество в соотношении 15 к 1. Однако даже несмотря на это оккупанты не могут реализовать поставленные цели.

Удары по России

Помимо уничтожения живой силы противника на фронте, украинские воины также наносят удары по ключевым объектам РФ. Целями являются военно-промышленный комплекс РФ, нефтяная инфраструктура и т. д.

Только в марте Украина нанесла по России больше ударов, чем враг по Украине, рассказал командир.

"Вместе с тем около 95% того, чем противник работал по нашей территории, было сбито. Это прямое подтверждение того, что наша система ПВО усиливается и работает все эффективнее", – пояснил он.

С 16:00 11 апреля на передовой должно было начаться перемирие, в одностороннем порядке объявленное Россией. Однако враг уже не раз его нарушил. DeepState сообщает, что в Запорожской области оккупанты атаковали украинскую эвакуационную группу.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг планирует создать буферную зону не только вдоль границы. В то же время до конца апреля в планах РФ – захватить ряд населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

