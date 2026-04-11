США заподозрили Китай в подготовке тайных поставок вооружений Ирану, – CNN

Оружие может направляться не напрямую из Китая в Иран, а через третьи страны, что позволит скрыть его происхождение и снизить политические риски для Пекина.

Разведка США пришла к выводу, что Китай может готовиться к поставкам вооружений Ирану, несмотря на продолжающееся перемирие и дипломатические усилия по деэскалации конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с последними разведывательными оценками.

По данным американской разведки, речь идёт о возможной передаче систем противовоздушной обороны, включая переносные зенитные комплексы. Такие системы способны представлять серьёзную угрозу для авиации и могут существенно усилить оборонительные возможности Ирана.

Источники утверждают, что рассматривается схема поставок с использованием посредников. Оружие может направляться не напрямую из Китая в Иран, а через третьи страны, что позволит скрыть его происхождение и снизить политические риски для Пекина.

По оценке разведки, Иран может использовать текущую паузу в боевых действиях для восстановления своих военных возможностей. В частности, речь идёт о пополнении арсенала после ударов США и их союзников, которые нанесли ущерб иранской военной инфраструктуре. Поставки систем ПВО в такой момент могут существенно изменить баланс сил, особенно если перемирие окажется временным.

Предполагаемые поставки могут позиционироваться как оборонительные. Однако переносные зенитные комплексы способны представлять угрозу не только в обороне, но и в активных боевых действиях, включая атаки на авиацию. Подобные системы уже демонстрировали эффективность в различных конфликтах, особенно в условиях асимметричной войны.

Официальные представители Китая отвергают информацию о возможных поставках оружия. В Пекине заявляют, что страна не поставляет вооружение сторонам конфликта и соблюдает международные обязательства. Также китайская сторона призывает США избегать "необоснованных обвинений" и сосредоточиться на снижении напряжённости. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил:

"Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; информация, о которой идет речь, не соответствует действительности… Мы настоятельно призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений".

При этом в предыдущие годы фиксировались случаи, когда китайские компании поставляли Ирану технологии двойного назначения, которые могли использоваться в военной сфере. По оценкам экспертов, Пекин старается не вступать в конфликт напрямую, но при этом сохраняет отношения с Ираном.

Такой подход позволяет Китаю поддерживать стратегические связи, защищать экономические интересы и избегать прямого столкновения с США. Именно поэтому возможные поставки, если они подтвердятся, скорее всего будут носить скрытый и ограниченный характер.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, сегодня, 11 апреля, через Ормузский пролив прошли три супертанкера. Reuters отмечает, что это первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения сделки о прекращении огня между США и Ираном.

Кроме того, Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Примечательно, что такой шаг не был согласован с Ираном, и это первый случай пересечения пролива американскими военными кораблями с начала войны.

