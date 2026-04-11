'Украина планировала вернуть больше защитников, но РФ отказалась': Юсов об обмене пленными

По словам Юсова, Украина вела работу над возвращением гораздо большего количества защитников.

Сегодня, 11 апреля, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными, но наша страна ожидала вернуть больше защитников из плена. Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время общения с журналистами, пишет "РБК-Украина".

"Могу сказать, что 182 человека, которых вернули, это много, но Украина вела работу над возвращением гораздо большего количества защитников. К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи", - сказал он.

Юсов отметил, что Украина рассчитывает на то, что обмены пленными с РФ продолжатся и после Пасхи. По его словам, можно с осторожностью говорить, что операция будет продолжена.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что сегодня было только начало Пасхального обмена.

Новый обмен пленными с РФ - что известно

Напомним, что 11 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 182 человека, среди которых как военные, так и гражданские.

По словам президента, это воины, которые защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.

