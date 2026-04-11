Какой педикюр будет в моде этим летом: топ-10 цветов сезона

Эти цвета наверняка станут вашими любимыми этим летом.

Лето 2026 года вывело тенденцию фирменных образов на новый уровень. В частности, мастера маникюра со всего мира рассказывают, что их записи переполнены одинаковыми запросами, а именно смелыми и свежими идеями о том, каким может быть педикюр. Поэтому издание Bright Side назвало 10 цветов педикюра, которые будут в тренде этим летом.

Коралловый глянцевый

Такой оттенок сочетает тепло оранжевого с женственным розовым. Он великолепно смотрится на загорелой коже, легко сочетается с белым льном и денимом.

Неоновое омбре

Яркие неоновые оттенки плавно перетекают друг в друга, образуя мягкие градиенты.

"Представьте себе ярко-розовый, переходящий в оранжевый, или электрически-желтый, плавно перетекающий в салатовый. Это смело, это по-летнему, и это великолепно смотрится на фотографиях с сандалиями любого цвета", - заверили в издании.

Перламутровое покрытие

Такой цвет достаточно сдержанный для повседневного ношения, но и достаточно привлекательный, чтобы привлекать внимание у бассейна. Независимо от того, выберете ли вы перламутровое покрытие или нежный эффект, этот тренд выглядит роскошно и непринужденно.

Современный французский педикюр

Вместо традиционной нюдовой основы и белого кончика, версия 2026 года предлагает неожиданные сочетания, такие как сиреневый цвет с серебряным краем или нюдовый с коралловым кончиком.

"Он по-прежнему обеспечивает чистое, ухоженное покрытие, которое все любят, но со свежим, современным акцентом, который выглядит актуально, а не устарело. Мастера маникюра называют его одним из самых популярных образов сезона", - добавляют в материале.

Cloud Dancer White

Это мягкий, воздушный, сияющий белый цвет, который заменяет прошлогодний тренд маслянисто-желтого цвета на что-то более изысканное.

"Это не строгий, яркий белый цвет предыдущих сезонов; он мягче, кремовый и выглядит по-настоящему современно. Сам по себе он выглядит непринужденно шикарно, а в качестве основы для нейл-арта - практически идеален. Считайте это педикюрным эквивалентом свежего белого льняного комплекта", - объясняют в Bright Side.

Ягодные оттенки

Ягодные оттенки - одна из главных цветовых тенденций лета 2026 года. Такие насыщенные, вдохновленные фруктами оттенки дарят теплую, насыщенную энергию, которая идеально сочетается с солнечным светом, благодаря чему их гораздо легче носить.

Они великолепно смотрятся на загорелой коже, дополняют как повседневные, так и праздничные образы и добавляют ощущение глубины, которого иногда не хватает более ярким летним цветам.

Хромированная втирка

В этом сезоне хромированная втирка переливается между нежными оттенками, создавая многомерный эффект на ваших пальцах ног.

"Он (тренд) прекрасно смотрится в холодных серебристых тонах для футуристического ощущения или в теплых оттенках заката для более пляжного образа. В любом случае, это тот вид педикюра, который заставляет людей останавливаться и спрашивать, что это за цвет", - добавляют в публикации.

Прозрачный серый

Такой оттенок предлагает изысканную альтернативу классическому нюдовому или белому. Он сдержан и делает все, что вы носите, немного дороже. Он идеально подходит для тех, кто предпочитает нейтральные оттенки.

Молочно-розовый

Некоторые тренды приходят и уходят, однако молочно-розовый цвет остается вечным.

"Этот прозрачный, едва заметный розовый оттенок подчеркивает естественный вид ногтей, придавая им мягкий, ухоженный вид, который подходит практически ко всему в вашем летнем гардеробе. Мастера маникюра со всего мира подтверждают, что это один из самых популярных оттенков для педикюра из года в год - и на то есть веские причины. Это выбор, о котором вы никогда не пожалеете, стоя перед полкой с лаками, что делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет выглядеть ухоженно, не задумываясь об этом", - объяснили в издании.

Фисташковый зеленый

Это мягкий, приглушенный зеленый цвет, который находится где-то посередине между землистым и пастельным, подчеркивая свежую, модную энергию, которая хорошо сочетается со всем.

