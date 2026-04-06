По словам экспертов, перед покупкой фильтров необходимо выяснить состав и качество воды.

Вопрос качества воды из-под крана остается актуальным для многих украинцев из-за сомнений относительно состояния водопроводных сетей. Поэтому неудивительно, что в продаже в нашей стране можно найти десятки доступных средств фильтрации, а в интернете – сотни "народных" способов очистки.

Санитарный врач ЦКПХ Андрей Косинов рассказал в комментарии УНИАН, как фильтровать воду, используя подручные средства, а специалисты компании "Акваварта", со своей стороны, объяснили, какой фильтр для воды выбрать в долгосрочной перспективе.

Уголь, медь и шунгит – как фильтровать воду из-под крана

В начале врач предостерег от распространенных "народных" методов очистки воды, которые часто не имеют научного обоснования. Речь идет об использовании металлических предметов, шунгита или других подручных средств, которые не обеспечивают реальной очистки:

Видео дня

"Активированный уголь действительно может частично улучшить вкус и запах воды, но это не фильтр. Он не уничтожает бактерии и не удаляет опасные химические примеси".

Другие методы Косинов также назвал в основном мифами, а использование некоторых материалов, например меди, может быть потенциально вредным при длительном применении:"Избыток меди вреден для здоровья, и хотя в небольших количествах вода, "очищенная" медью, вряд ли вызовет серьезные проблемы, постоянное употребление может вызвать осложнения".

По словам эксперта, фильтровать воду в домашних условиях можно с помощью отстаивания и кипячения. Принцип действия этого метода довольно прост: во время кипячения погибает большинство микроорганизмов, а после отстаивания оставшиеся примеси оседают, что делает верхнюю часть воды относительно чистой.

Впрочем, врач отметил, что этот способ не устраняет химические загрязнения, поэтому подходит он далеко не всегда.

Также в случае необходимости могут использоваться специальные таблетки для обеззараживания воды, которые предназначены преимущественно для путешествий или чрезвычайных ситуаций, а в исключительной ситуации подойдет и активированный уголь: его нужно разместить на марле или ткани и процедить через нее воду. Однако специалист подчеркнул, что это лишь временное решение и оно не заменяет полноценную фильтрацию.

Какой фильтр для воды выбрать для дома – на что обращать внимание

Специалисты компании "Акваварта" подчеркнули, что универсальной системы очистки, которая справлялась бы с любой водой, не существует. Какой фильтр для воды лучше подходит именно в вашем случае, зависит от источника воды и ее состава – это может быть централизованное водоснабжение или скважина.

Впрочем, они также отметили, что для городских квартир чаще всего достаточно фильтров-кувшинов или проточных систем под раковину. Они довольно эффективно уменьшают количество хлора и улучшают вкус воды:

"Кувшинные фильтры просты в использовании, не требуют монтажа, но в то же время имеют ограниченный ресурс картриджа, и их эффективность значительно ниже, чем у более сложных систем".

В то же время, по словам экспертов, если речь идет о воде из колодца или скважины, сложно порекомендовать конкретный фильтр без анализа воды на этом участке. В ней может быть повышенное содержание железа, соли или бактериальное загрязнение, и обычный фильтр-кувшин эти проблемы не решит.

Отдельно специалисты обратили внимание на системы обратного осмоса. По их мнению, они достаточно хорошо работают, но имеют свои нюансы: после фильтрации вода из скважин становится "сырой" на вкус, поэтому, как правило, требует минерализации.

Таким образом, фильтрация воды подручными средствами – не лучшая идея, поскольку она никогда не очищает воду полностью, а чтобы понять, какой фильтр для воды лучше для дома, сначала нужно выяснить, откуда поступает вода и каков ее состав.

справка Андрей Косинов специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Андрей Косинов - специалист отдела коммуникаций Киевского центра контроля. Занимается информационно-разъяснительной работой относительно тех или иных болезней и популяризирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Читает лекции в университетах и школах на эту тематику. Также занимается проблемами вакцинации и гипертонической болезни.

