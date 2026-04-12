Волки в овечьей шкуре: ученые разоблачили самых коварных существ на планете

Они годами обманывают других, притворяясь невинными.

Мир животных оказался гораздо коварнее, чем мы привыкли думать. Пока одни существа честно предупреждают о своей опасности, другие устраивают настоящий маскарад, где цена ошибки – жизнь, пишет BBC Wildlife.

Издание анализирует феномен мимикрии (способность живых существ копировать внешний вид, звуки или запах других видов или окружающей среды), который завораживает ученых еще с XIX века.

Как отметили исследователи Элла Дэвис и Бэки Гупер, эти эволюционные хитрости позволяют слабым выживать, а хищникам – безжалостно убивать.

Волк в овечьей шкуре

Наиболее циничной стратегией ученые называют агрессивную мимикрию. Это тот случай, когда хищник выглядит максимально привлекательно для своей жертвы.

Например, орхидейный богомол настолько искусно копирует лепестки цветов, что насекомые сами летят ему в лапы.

Подобным образом действуют и коварные самки светлячков: они имитируют любовные сигналы другого вида, чтобы заманить кавалеров не на свидание, а на собственный ужин.

Мастера иллюзий и звукового шантажа

Некоторые существа пошли еще дальше, научившись обманывать не только зрение, но и слух.

Так, пауки-пальпипеды буквально "скрипят", имитируя звуки опасных ос, чтобы их не трогали.

Однако настоящими звездами "звукозаписи" являются австралийские лирохвосты и пересмешники. Эти птицы способны воспроизводить до 200 различных звуков – от брачных песен конкурентов до воя автомобильной сигнализации или даже треска бензопилы.

Блеф на грани

Существует и так называемая "нечестная" мимикрия – стратегия чистых блефующих. Яркий пример – мимический осьминог, который за секунды меняет форму тела, превращаясь то в ядовитую змею, то в камбалу.

По мнению ученых, такой обман работает только до тех пор, пока в экосистеме достаточно настоящих оригиналов. Если самозванцев станет слишком много, хищники быстро поймут, что их водят за нос, и "актерская карьера" вида закончится трагически.

По имеющимся данным, человеческое восприятие часто подводит нас: даже глазные пятна на крыльях бабочек могут оказаться не имитацией глаз хищника, а совсем другой формой защиты, которую наука еще продолжает изучать.

Неуловимый пернатый

Ранее УНИАН сообщал об обнаружении в джунглях редкой птицы, за убийство которой во времена майя карали смертной казнью.

Легенда гласит, что его грудь стала красной после того, как он окунулся в кровь последнего воина древней цивилизации, погибшего в битве с конкистадорами.

