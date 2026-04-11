Укроп будет свежим очень долго: как правильно хранить зелень в холодильнике

Правильная подготовка гарантирует, что укроп всегда будет готов к употреблению.

Укроп – одна из самых распространенных трав на кухне, но он очень быстро теряет свою свежесть и аромат. Всего нескольких дней в холодильнике достаточно, чтобы он завял и утратил свой насыщенный вкус. К счастью, есть простые способы продлить срок его хранения до нескольких недель без необходимости замораживания, пишет dobrzemieszkaj.pl.

Очень важно подготовить укроп сразу после покупки. Промойте его в прохладной воде, так как теплая вода ускоряет процесс увядания. Затем разделите пучок на более мелкие части.

Разложите каждую порцию на слегка влажном бумажном полотенце и плотно заверните в пищевую пленку. Эта пленка защитит зелень от потери влаги и предотвратит гниение. Охлажденный укроп дольше сохраняет свою плотность и аромат.

Если под рукой нет бумажных полотенец, банка – хороший вариант. Просто поместите укроп в чистый, сухой контейнер и плотно закройте его. Это ограничит циркуляцию воздуха и укроп будет медленнее портится.

Также можно добавить щепотку соли, которая впитает избыток влаги и поможет сохранить свежесть. Этот способ особенно рекомендуется тем, кто хочет избежать заморозки и сохранить полный вкус.

Эти простые приемы помогут дольше сохранить свежесть укропа, и у вас всегда будет свежая зелень под рукой.

Как вырастить укроп самостоятельно

Напомним, что неприхотливый укроп обычно легко выращивать на огороде. Однако, сочную зелень можно получать и в течение всего лета, если придерживаться нескольких правил.

Для этого нужно выбрать подходящее место для грядки – с рассеянным светом и достаточным поливом. Также нужно избегать конкуренции – как между растениями самого укропа, так и другими. Укроп не очень хорошо развивается рядом с растениями со схожей корневой системой, например, петрушкой, сельдереем или морковью. Хорошими соседями укропу станут лук, огурцы, перцы или кабачки.

