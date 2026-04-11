Британскому флоту запретили перехватывать 'теневой флот' РФ в Ла-Манше, – СМИ

Российские танкеры с грузами, подпадающими под санкции, проходят пролив без задержек из-за юридических ограничений.

Кораблям Королевского флота Великобритании фактически запретили высаживаться на суда так называемого"теневого флота" России, которые перевозят санкционные грузы через Ла-Манш. Как пишет The Daily Telegraph, несмотря на усиление контроля и громкие заявления правительства, ни одно из таких судов не было задержано или конфисковано.

Наблюдают, но не вмешиваются

Патрульные корабли, в частности HMS Mersey, в течение последних недель сопровождали российские танкеры и военные корабли, однако не проводили никаких операций по захвату.

Причиной называют юридические риски – опасения нарушения международного морского права сдерживают активные действия, даже несмотря на возможность участия спецподразделений.

Санкционные грузы проходят дальше

По информации журналистов, суда перевозят, в частности, запрещенное топливо, которое используется для финансирования военных действий Кремля. Несмотря на это, они беспрепятственно проходят через стратегический пролив.

Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил британским силам присоединиться к международным операциям по перехвату таких судов, однако на практике эти меры пока не реализованы.

В то же время Россия активизирует свое присутствие в регионе. В частности, фиксируется движение разведывательных подводных лодок вблизи критической инфраструктуры – трубопроводов и кабелей в Северной Атлантике.

Российские военные корабли также сопровождают танкеры "теневого флота", что затрудняет любые попытки их перехвата.

Великобритания обещает усилить давление

В Минобороны Великобритании заявляют, что даже без задержаний действия флота уже дают эффект – российские суда вынуждены менять маршруты и избегать британских вод.

"Мы оставляем за собой право перехватить российское судно в любой момент", – подчеркнули в правительстве.

Лондон подчеркивает, что цель – перекрыть финансовые потоки, поддерживающие войну Владимира Путина против Украины.

Как сообщал УНИАН, пока мировое внимание сосредоточено на противостоянии США с Ираном и рисках энергетического кризиса из-за этого конфликта, в Средиземном и Черном морях формируется другой, менее заметный, но не менее важный фронт. Речь идет о новой фазе морской войны, которую Украина ведет против российского "теневого флота".

Эксперты считают, что Украина применяет нестандартные подходы к морской войне. "Украинцы действуют в относительной анонимности, которую обеспечивают коммерческие суда. Эти суда достигают нейтральных вод и оттуда запускают беспилотные системы… Они разработали метод, который является довольно изобретательным – по сути, форма пиратства – и очень сложным для противодействия со стороны России", – считает эксперт Ксения Светлова.

