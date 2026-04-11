Подводные тайны: 6 мест, куда дайверы со всего мира мечтают попасть в 2026 году

Названы места с самыми впечатляющими подводными пейзажами, от которых у опытных профи перехватывает дыхание.

За последние годы количество людей, профессионально занимающихся дайвингом, выросло на 50%, а подводные экспедиции стали главным трендом туризма, пишет BBC.

Автор материала совершил более 500 погружений в разных уголках планеты – от арктических вод Шпицбергена до Молуккских островов в Индонезии. На основе этого опыта составлен список из шести лучших локаций для дайвинга.

Фиджи

По данным Всемирного фонда дикой природы, именно там сосредоточено более 75% мировых видов кораллов. Самым удивительным местом является Радужный риф, где во время прилива расцветают белые и оранжевые коралловые сады.

Видео дня

Для ценителей экстрима там организуют ночные погружения в "черную воду". После захода солнца планктон вспыхивает в глубине, словно звезды в ночном небе

Мексика (Нижняя Калифорния Сур)

Это место называют главным миграционным коридором планеты.

"Оживленная супермагистраль для мигрирующих морских видов, предлагающая невероятное шоу, которое меняется с каждым временем года", – описывает эти воды фотограф Джей Клю.

В период с декабря по апрель дайверы имеют шанс насладиться пением горбатых китов прямо под водой. Май же приносит новое зрелище – миграцию гигантских стай скатов мобула.

Французская Полинезия

Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть хищников в естественной среде обитания. На атолле Факарава дайверы могут наблюдать уникальное явление – "стену" из сотен серых рифовых акул.

Яннис Папастаматиу из Флоридского университета рассказал:

"Эти острова и атоллы самобытны. Они позволяют увидеть огромные скопления акул, не прибегая к использованию приманок".

Кстати, к концу 2026 года там планируют создать еще одну масштабную заповедную зону.

Индонезия (Раджа Ампат)

Лучшее место для формата "ешь, спи, ныряй".

В центре Кораллового треугольника обитает более 1700 видов рыб, а исследовать этот лабиринт островов лучше всего на традиционном деревянном судне. Именно там можно встретить удивительных акул воббегонг и величественных мант.

США (Флорида)

Помимо природных барьерных рифов, штат готовит грандиозную премьеру. В течение 2026 года здесь планируют затопить легендарный 301-метровый лайнер SS United States, который станет крупнейшим искусственным рифом в мире.

Не менее популярен и знаменитый "Маршрут обломков" – цепочка затонувших судов от Ки-Ларго до Ки-Веста, где дайверы исследуют как военные корабли, так и бывшие суда контрабандистов

Япония (префектура Окинава)

Японские рифы у острова Исигаки – едва ли не лучшее место в мире для близкого знакомства с морскими дьяволами (мантами).

Весной там разворачивается настоящая "любовная драма": самцы устраивают так называемые свадебные кортежи. Они выстраиваются в очередь и неутомимо преследуют самку, синхронно повторяя каждое ее движение, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Со стороны это выглядит как магический подводный танец, от которого перехватывает дыхание.

По словам руководителя Japan Manta Project Рика Озаки, такой опыт не только дарит адреналин, но и помогает поддерживать местных жителей, которые защищают океан для будущих поколений.

Куда поехать

Ранее УНИАН писал о 5 городах Европы, которые затмевают столицы. В список вошли один из самых "вкусных" городов Греции и самая популярная локация для вечеринок в Шотландии.

Вас также могут заинтересовать новости: