Украина может быть полезна в ситуации с Ормузским проливом, - британский министр

Карнс высоко оценил украинские разработки беспилотных летательных аппаратов.

Украина может сыграть полезную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Об этом заявил министр обороны Великобритании Ал Карнс во время визита в Киев в пятницу, пишет Reuters.

"Украина обладает одними из лучших технологий в мире, разработанными сейчас, во время войны. Я думаю, что они могут оказаться полезными на Ближнем Востоке, как мы уже видим, в борьбе с беспилотниками "Шахед" – вплоть до Ормузского пролива", – сказал он.

По словам британского министра, его визит направлен на то, чтобы заверить Киев в том, что война в Украине остается главным приоритетом его страны в сфере обороны и безопасности. Также он отметил, что Великобритания может многому научиться у Киева в области инноваций на поле боя, в частности в технологиях беспилотников, использовании данных и искусственном интеллекте.

Он назвал украинские дроны "революцией в военном деле" и призвал Украину "действовать быстрее", чтобы захватить часть мирового рынка до того, как это сделают другие страны, а также содействовать обмену опытом с союзниками по НАТО.

"Украине нужно ускорить наращивание экспортных возможностей. Я по-прежнему считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет", – отметил британский чиновник.

Ормузский пролив: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Иран не может полностью открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины, и не способен найти их и обезвредить. Иран минировал бессистемно, и неясно, зафиксировано ли местоположение каждой мины, заявили американские чиновники. И даже если местоположение было зафиксировано, некоторые мины были установлены таким образом, что могли дрейфовать или перемещаться.

В то же время президент США Дональд Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива. По его словам, Америке готовы помочь другие страны. Однако американский лидер не назвал ни одно государство, готовое присоединиться к открытию пролива.

Вас также могут заинтересовать новости: