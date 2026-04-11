Орбан на грани краха: выборы в Венгрии могут решить судьбу ЕС и помощи Украине, - FT

По мере приближения дня выборов перспектива поражения Орбана нервирует его союзников по всему миру.

Уже 12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, которые Желике Чаки из аналитического центра Centre for European Reform называет "самыми важными выборами в ЕС на протяжении довольно длительного времени". Поскольку их исход будет иметь непосредственные последствия для Европы и за ее пределами, это голосование, в котором хотят победить и США, и Украина, и Россия, и Европейский Союз.

В Financial Times оценили возможные последствия поражения нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. В издании считают, что такой исход может стать ударом по глобальным правым консерваторам.

Орбан может потерять власть

Журналисты напомнили, что Орбан находится у власти уже 16 лет. В издании подчеркнули, что выборы представляют для его противников редкий шанс остановить длительное скатывание страны к автократии, успокоив при этом ЕС, обеспокоенный коррупцией и состоянием верховенства закона, а также устранив главное препятствие на пути оказания практической помощи Украине.

Отмечается, что в случае поражения Орбан может оспорить результаты выборов под предлогом "внешнего вмешательства". Сам премьер-министр Венгрии и его сторонники поддерживают теорию о том, что на исход выборов пытается повлиять Украина, в частности, нанося ущерб энергетической инфраструктуре.

В издании напомнили, что ранее Венгрия заявила об "украинском следе" в попытке диверсии на магистральном газопроводе Balkan Stream, ведущем в Венгрию. Тем не менее, власти Сербии заявили, что на сегодняшний день нет доказательств причастности Украины к этому инциденту.

Петер Мадьяр, главный соперник Орбана на выборах, ранее высмеял этот заговор как "низкокачественную фарс", который, по его словам, инсценировало нынешнее правительство премьер-министра Венгрии.

В издании отметили, что сейчас партия Мадьяра "Тиса" в среднем имеет 13-процентное преимущество в независимых опросах общественного мнения, хотя опросы, проводимые при поддержке правительства, дают партии "Фидес" Орбана преимущество в 6,5 процента.

Перспектива поражения Орбана нервирует его союзников

Кроме того, по мере приближения дня выборов перспектива поражения Орбана нервирует его союзников по всему миру. В издании напомнили, что ранее на мероприятии Консервативной политической конференции в Будапеште в прошлом месяце республиканский конгрессмен Расс Фулчер охарактеризовал Венгрию при Орбане как "острие копья против глобализма", а лидер голландских ультраправых Герт Вилдерс назвал Орбана "львом на континенте, которым правят овцы".

Администрация президента США Дональда Трампа также выражает поддержку правительству Орбану. Во время двухдневного визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он "здесь, чтобы помочь Орбану в этом избирательном цикле", одновременно осуждая "внешнее вмешательство" со стороны Брюсселя.

Более того, во время предвыборного митинга Вэнс позвонил Трампу и поднес трубку к микрофону. Тогда президент США сказал аудитории, что полностью поддерживает Орбана.

Россия и Китай могут лишиться еще одного союзника

В издании подчеркнули, что поражение Орбана приведет к устранению правительства, которое дружественно настроено по отношению к Китаю и России.

"Во всех вопросах, в которых я могу быть полезен, я к вашим услугам", - говорил Орбан российскому диктатору Владимиру Путину во время их телефонного разговора в октябре.

Также в издании напомнили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично признал то, что он информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о конфиденциальных обсуждениях с его коллегами из ЕС по поводу санкционной политики.

Украина ощутит последствия смены правительства в Венгрии

Журналисты отметили, что отношения между Украиной и Венгрией были крайне напряженными из-за споров о правах венгерского меньшинства в Украине, поставках энергоресурсов из России и прокремлевской позиции Орбана.

В качестве главной "угрозы" для Венгрии Орбан выставляет президента Украины Владимира Зеленского, чье лицо изображено на рекламных щитах партии "Фидес" по всей стране, добавили в издании.

Также Орбан заблокировал выплату Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, на который он дал согласие в декабре. Теперь же лидеры европейских стран надеются на убедительную победу Мадьяра и его партии "Тиса".

В издании напомнили, что Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Тем не менее, в Брюсселе надеются, что он снимет блокировку Орбана в отношении начала переговоров о вступлении Украины в блок.

Премьер-министр Чехии поддержал Орбана перед выборами

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал венгерского лидера Виктора Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Он заявил, что Орбан является лучшим выбором для защиты интересов страны.

В Reuters отметили, что премьер-министр Чехии превратился из либерального проевропейского политика в близкого союзника Орбана в их фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте. С момента его возвращения к власти в прошлом году после пребывания в оппозиции Чехия резко сократила помощь Украине и отказалась участвовать в предоставлении ЕС кредита для Киева на сумму 90 млрд евро.

