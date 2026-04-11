Командующий армией Нидерландов: Трамп делает 'глупые' заявления относительно НАТО

Заявления Трампа о НАТО вызвали беспокойство в Европе на фоне угрозы со стороны России.

Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм раскритиковал высказывания Дональда Трампа в отношении НАТО, назвав их "неразумными" и подрывающими сдерживание России.

В интервью Sky News он подчеркнул, что публичные сомнения в приверженности Альянсу вредят его единству.

"Наше лучшее средство сдерживания – это союз, который выглядит как союз. Такие заявления этому не помогают", – отметил Айхельсхайм.

Несмотря на критику, генерал выразил уверенность, что США все же выполнят свои обязательства перед союзниками.

"Если мы попросим помощи, они ее предоставят", – сказал он, подчеркнув, что на военном уровне сотрудничество с США остается стабильным.

Речь идет, в частности, о принципе коллективной обороны, закрепленном в статье 5 договора НАТО.

Айхельсхайм согласился, что европейские страны должны больше инвестировать в собственную безопасность. "Это наш континент и наша угроза. Мы должны делать больше", – подчеркнул он.

По его словам, союзники уже договорились увеличить оборонные расходы, однако потребуется от 5 до 10 лет, чтобы достичь необходимого уровня военных возможностей.

Генерал предупредил о возможном "окне уязвимости" для НАТО в период 2028–2030 годов, когда Россия теоретически могла бы воспользоваться ослаблением оборонных возможностей Европы.

Он отметил, что сейчас войска Владимира Путина сосредоточены на войне против Украины, но в случае перемирия могут быстро восстановить силы. На вопрос, насколько вероятно, что Кремль может попытаться воспользоваться окном уязвимости НАТО, командующий ответил:

"Я должен готовиться к худшему... Я не уверен, что он (Путин – УНИАН) когда-нибудь со временем не проснется таким, потому что он непредсказуем. Он слишком много раз говорил, что хочет бросить вызов, поэтому нам лучше прислушаться к этому и подготовиться".

Напряженность из-за заявлений Трампа

Ранее Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность выхода США из альянса, называя его "бумажным тигром", а также намекал, что Вашингтон может не помогать союзникам в случае кризиса.

Такие заявления вызывают беспокойство среди европейских партнеров на фоне угрозы со стороны России.

На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания должна рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз, если США решат выйти из НАТО.

