Цветные джинсы снова в центре внимания, но их палитра заметно отличается от ярких 2010-х.

Как известно, раз в несколько лет некогда спорный тренд возвращается в модную повестку. В этом году очередь дошла до цветных джинсов. Например, недавно в журнале Harper's Bazaar вышел материал с идеями образов под цветные модели.

Рассмотрим, основываясь на мнении критиков, какой верх подходит к светлым джинсам, а какой – к темным и нейтральным.

Модные джинсы 2026 – общая характеристика тренда

До сих пор они могли ассоциироваться разве что с началом 2010-х, когда мятные скинни и неоновые оттенки заполняли гардеробы молодежи. Теперь же этот тренд возвращается, но в заметно более сдержанном виде: во многом благодаря новой коллекции Versace от Дарио Витале.

Видео дня

Казалось бы, что нового могут предложить цветные джинсы? С чем носить их – отдельный разговор, ведь если раньше они ассоциировались с яркостью и экстравагантностью, то сегодня все строится на более сдержанном подходе. Оливковый, пыльно-розовый, глубокий красный, мягкий масляно-желтый, а также приглушенные коричневые и серые тона легко вписываются в повседневный гардероб.

Силуэты тоже заметно изменились: на смену обтягивающим, сковывающим движение моделям пришли более свободные – прямые фасоны, клёш и объёмные "бочкообразные" формы.

Женские цветные джинсы спокойных оттенков хорошо сочетаются с рубашками строгого кроя и тонкими трикотажными свитерами, а более яркие варианты комбинируют с кожаной курткой или обычной хлопковой футболкой.

Наконец, минималистичные аксессуары – современные лаконичные балетки, удобные мюли на плоском ходу или невысоком каблуке и выразительные, но сдержанные украшения – мягко завершают образ.

Какие джинсы сейчас в моде 2026 – идеи цветных образов

Теперь разберемся, с чем носить цветные джинсы и как вписывать их в образ в зависимости от оттенка.

Желтые джинсы

Желтый лучше всего раскрывается в сочетании с мягкими нейтральными оттенками: кремовым, белым, песочным и светло-серым. Маслянистые тона особенно удачно смотрятся в расслабленных комплектах со спортивными элементами – свитшотами, поло или свободными свитерами.

Серебристые украшения и фактуры вроде замши и кашемира лишь подчеркнут теплый характер оттенка.

Коричневые джинсы

Коричневый остается актуальным цветом на джинсы 2026 года благодаря влиянию минимализма 90-х. В джинсовом исполнении он особенно подходит для весны, если сочетать его со светлыми оттенками – бежевым, слоновой костью или мягким мятным.

Чтобы избежать "зимнего" настроения, подойдут кардиганы, текстильные сумки и балетки.

Розовые джинсы

Нежный пастельный розовый выглядит особенно утонченно рядом с более строгими элементами – например, жакетом или шерстяным пиджаком. Чтобы образ не выглядел слишком "сладким", лучше придерживаться чистых линий, лаконичных деталей и более глубоких тонов: серого, шоколадного или темно-красного.

Кожаные туфли придадут образу более взрослый, собранный характер.

Оливково-зеленые джинсы

Оливковый считается одним из самых простых оттенков в цветном дениме за счет его близости к нейтральной гамме. Он гармонично сочетается с черным, белым, кремовым, темно-синим, а также с теплыми природными оттенками – терракотовым и песочным. Особенно удачно смотрятся вещи в практичном стиле – полевые куртки и свободные рубашки классического кроя.

Завершат образ минималистичные сандалии или лоферы.

Красные джинсы

Красный сам по себе уже задаёт акцент, поэтому лучше всего он смотрится в спокойном сочетании. Это может быть белая футболка или более выразительный топ с асимметричным кроем, дополненный черным кожаным бомбером.

Минимум аксессуаров позволит сохранить чистоту и собранность образа.

Серые джинсы

Серый деним по универсальности не уступает синему, но выглядит чуть более сдержанно и современно. Особенно выразительно он раскрывается в монохромных сочетаниях – с черным, графитовым, белым или светло-серым. Такой оттенок хорошо подходит для переходного сезона, когда погода остается непредсказуемой, а гардероб требует гибкости.

